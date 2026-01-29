مباريات الأمس
إعلان

"هنكسب مين؟ وفين السعيد".. تعليق ناري من بشير التابعي على فوز الزمالك

كتب : محمد خيري

02:19 م 29/01/2026
أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يظل المرشح الأبرز للتتويج ببطولة الدوري المصري، حتى في حال ابتعاده عن خوض المباريات لفترة طويلة، مشيرًا إلى الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الفريق الأحمر وقدرته الدائمة على العودة بقوة في أي وقت.

وقال التابعي، خلال تصريحاته لبرنامج «نمبر وان» المذاع عبر قناة «CBC»، إن الأهلي قادر على حسم لقب الدوري حتى لو غاب عن المنافسات لفترة، مضيفًا: «الأهلي ممكن يقعد 3 شهور ملعبش الدوري وبرضه يتوج بالبطولة، ورغم البداية السيئة هذا الموسم، لكنه فاجأ الجميع بالأداء أمام وادي دجلة».

وأضاف أن عددًا من لاعبي الأهلي قدموا مستويات مميزة، وعلى رأسهم زيزو وإمام عاشور، مشيرًا إلى أن مدرب وادي دجلة أخطأ عندما منح الأهلي مساحات كبيرة داخل الملعب، مؤكدًا صعوبة فرض أسلوب لعب مفتوح أمام فريق بحجم وخبرات الأهلي.

وعن أداء الزمالك، أوضح التابعي أن الفريق الأبيض قدم مباراة جيدة أمام بتروجت، رغم الأزمات التي يمر بها النادي، قائلًا: "الزمالك لعب مباراة كويسة، وبعيدًا عن كل المشاكل، لو مكسبش بتروجت هيكسب مين؟ الطبيعي إن الزمالك يكسب اللقاء".

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى بعض علامات الاستفهام داخل صفوف الفريق، متسائلًا عن أسباب غياب عدد من العناصر الأساسية، وعلى رأسهم عبدالله السعيد ومحمد عواد، مؤكدًا أنه لا يؤيد سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى، قائلًا: «مفيش حاجة اسمها مباراة مباراة في حراسة المرمى».

واختتم التابعي تصريحاته بالإشادة بالمدير الفني للزمالك، معتمد جمال، مؤكدًا نجاحه في الاعتماد على عناصر جديدة داخل التشكيل، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة.

الزمالك بشير التابعي نادي الزمالك أخبار الزمالك

