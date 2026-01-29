"الخلاف مع جون وموقف فك القيد".. أمين صندوق الزمالك يطلق تصريحات قوية

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن آخر تطورات الأوضاع داخل القلعة البيضاء، متناولًا عدة ملفات مهمة، في مقدمتها مستقبل معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفريق الأول، إلى جانب مستجدات أزمة إيقاف القيد، وحقيقة الأنباء المتداولة حول وجود خلافات مع جون إدوارد المدير الرياضي.

وقال المندوه، في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 1»، إن نادي الزمالك سيظل كيانًا عريقًا مهما مر بالأزمات، مؤكدًا: "الزمالك عمره ما هيموت، وده أمر واقع، النادي دائمًا موجود، لكن في أوقات كتير ما نقدرش نصرّح بكل اللي بنعمله كمجلس إدارة".

وأضاف أن المجلس يواجه تحديات وأزمات متلاحقة، مشددًا على أن الانسحاب أو ترك المسؤولية في أوقات الشدة أمر سهل، بينما الاستمرار والمواجهة يتطلبان صبرًا ومثابرة، موجّهًا رسالة طمأنة لجماهير النادي بحدوث تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وبشأن مستقبل معتمد جمال، أوضح المندوه أن المدرب يعد أحد أبناء النادي، وكان حاضرًا دائمًا في الأوقات الصعبة، مؤكدًا أنه يؤدي دوره على أكمل وجه، إلا أن مسألة استمراره من عدمها تظل في يد المسؤولين عن ملف الكرة.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة لم يناقش هذا الملف بشكل رسمي حتى الآن، موضحًا أن الاعتماد على أبناء النادي في المرحلة الحالية يأتي انطلاقًا من ثقة الجماهير والمسؤولين في قدرتهم على تحمّل المسؤولية.

وفيما يتعلق بأزمة إيقاف القيد، أكد أمين صندوق الزمالك أن رئيس النادي ونائبه هما المسؤولان عن هذا الملف، مشيرًا إلى وجود أفكار وخطوات يتم العمل عليها حاليًا، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، بهدف تجاوز الأزمات الحالية ووضع النادي على المسار الصحيح لإسعاد جماهيره.

وردًا على ما تردد بشأن وجود خلافات مع جون إدوارد المدير الرياضي، شدد المندوه على أن الاختلاف في وجهات النظر داخل أي مجلس إدارة أمر طبيعي وصحي، قائلًا: "قد نختلف داخل قاعة الاجتماعات، لكننا نخرج دائمًا بقرار موحد، ولا توجد أي خلافات شخصية مع جون إدوارد".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المسؤولين عن ملف الكرة يعملون دائمًا على تقريب وجهات النظر، بما يخدم مصلحة نادي الزمالك في المقام الأول.