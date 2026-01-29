مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

"الخلاف مع جون وموقف فك القيد".. أمين صندوق الزمالك يطلق تصريحات قوية

كتب : محمد خيري

11:21 ص 29/01/2026 تعديل في 11:23 ص
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    زيارة وزير الشباب والرياضة لنادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (22)
  • عرض 10 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (17)
  • عرض 10 صورة
    افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة (8)
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن آخر تطورات الأوضاع داخل القلعة البيضاء، متناولًا عدة ملفات مهمة، في مقدمتها مستقبل معتمد جمال المدير الفني المؤقت للفريق الأول، إلى جانب مستجدات أزمة إيقاف القيد، وحقيقة الأنباء المتداولة حول وجود خلافات مع جون إدوارد المدير الرياضي.

وقال المندوه، في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر 1»، إن نادي الزمالك سيظل كيانًا عريقًا مهما مر بالأزمات، مؤكدًا: "الزمالك عمره ما هيموت، وده أمر واقع، النادي دائمًا موجود، لكن في أوقات كتير ما نقدرش نصرّح بكل اللي بنعمله كمجلس إدارة".

وأضاف أن المجلس يواجه تحديات وأزمات متلاحقة، مشددًا على أن الانسحاب أو ترك المسؤولية في أوقات الشدة أمر سهل، بينما الاستمرار والمواجهة يتطلبان صبرًا ومثابرة، موجّهًا رسالة طمأنة لجماهير النادي بحدوث تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة.

وبشأن مستقبل معتمد جمال، أوضح المندوه أن المدرب يعد أحد أبناء النادي، وكان حاضرًا دائمًا في الأوقات الصعبة، مؤكدًا أنه يؤدي دوره على أكمل وجه، إلا أن مسألة استمراره من عدمها تظل في يد المسؤولين عن ملف الكرة.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة لم يناقش هذا الملف بشكل رسمي حتى الآن، موضحًا أن الاعتماد على أبناء النادي في المرحلة الحالية يأتي انطلاقًا من ثقة الجماهير والمسؤولين في قدرتهم على تحمّل المسؤولية.

وفيما يتعلق بأزمة إيقاف القيد، أكد أمين صندوق الزمالك أن رئيس النادي ونائبه هما المسؤولان عن هذا الملف، مشيرًا إلى وجود أفكار وخطوات يتم العمل عليها حاليًا، وسيتم الإعلان عنها قريبًا، بهدف تجاوز الأزمات الحالية ووضع النادي على المسار الصحيح لإسعاد جماهيره.

وردًا على ما تردد بشأن وجود خلافات مع جون إدوارد المدير الرياضي، شدد المندوه على أن الاختلاف في وجهات النظر داخل أي مجلس إدارة أمر طبيعي وصحي، قائلًا: "قد نختلف داخل قاعة الاجتماعات، لكننا نخرج دائمًا بقرار موحد، ولا توجد أي خلافات شخصية مع جون إدوارد".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المسؤولين عن ملف الكرة يعملون دائمًا على تقريب وجهات النظر، بما يخدم مصلحة نادي الزمالك في المقام الأول.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك جون إدوارد حسام المندوه

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجلس الذهب العالمي: مشتريات المصريين من المعدن الأصفر تتخطى 45 طنا خلال عام
اقتصاد

مجلس الذهب العالمي: مشتريات المصريين من المعدن الأصفر تتخطى 45 طنا خلال عام
حمدي قوطه يكشف أسباب انسحابه من انتخابات الوفد
أخبار مصر

حمدي قوطه يكشف أسباب انسحابه من انتخابات الوفد
لمدة 24 ساعة.. إيقاف خدمات موقع "المعامل المركزية"
أخبار مصر

لمدة 24 ساعة.. إيقاف خدمات موقع "المعامل المركزية"
نصائح فعالة للسيطرة على الحموضة دون أدوية.. إليك التفاصيل
نصائح طبية

نصائح فعالة للسيطرة على الحموضة دون أدوية.. إليك التفاصيل

"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
رياضة محلية

"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا