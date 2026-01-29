مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

"بعد الرحيل".. كم المبلغ الذي يتحمله الأهلي من راتب جراديشار مع ناديه الجديد؟

كتب : محمد خيري

10:46 ص 29/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جراديشار يغادر مع بعثة الأهلي
  • عرض 10 صورة
    جراديشار وأحمد رضا
  • عرض 10 صورة
    جراديشار (2)
  • عرض 10 صورة
    جراديشار (1)
  • عرض 10 صورة
    جراديشار
  • عرض 10 صورة
    جراديشار (1)
  • عرض 10 صورة
    جراديشار
  • عرض 10 صورة
    جراديشار
  • عرض 10 صورة
    جراديشار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

غادر السلوفيني نييتس جراديشار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، متجهًا لخوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا، بعد الانضمام نادي أويبست المجري حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وعلى الرغم من انتقال اللاعب، إلا أن النادي الأهلي سيتحمل مبلغ من راتبه خلال فترة الإعارة، حيث سيسدد 200 ألف دولار من إجمالي مستحقاته المتبقية، وذلك وفقًا لمصدر مطّلع.

وأوضح المصدر أن راتب جراديشار مع الأهلي يبلغ 800 ألف دولار سنويًا، حصل اللاعب على 400 ألف دولار منها تمثل قيمة النصف الأول من الموسم، فيما تبقى 400 ألف دولار عن النصف الثاني.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاتفاق على تقاسم المبلغ المتبقي بين الأهلي ونادي أويبست المجري، بحيث يتحمل كل طرف 200 ألف دولار.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جراديشار الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي رحيل جراديشار

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اتسحب مبلغ كبير".. مروة عبدالمنعم تستغيث بعد سرقة أموال من حسابها البنكي
زووم

"اتسحب مبلغ كبير".. مروة عبدالمنعم تستغيث بعد سرقة أموال من حسابها البنكي
سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة جديدة ببداية التعاملات
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة جديدة ببداية التعاملات

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح - فيديو
أخبار مصر

الخطأ عندنا.. توفيق عكاشة: الإمارات بتلعب سياسة صح - فيديو
ناد برتغالي يطلب ناشئ الأهلي لفترة معايشة.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

ناد برتغالي يطلب ناشئ الأهلي لفترة معايشة.. ما التفاصيل؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-1: مفاجأة لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-1: مفاجأة لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يقفز إلى قمة جديدة ببداية التعاملات