غادر السلوفيني نييتس جراديشار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، متجهًا لخوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا، بعد الانضمام نادي أويبست المجري حتى نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

وعلى الرغم من انتقال اللاعب، إلا أن النادي الأهلي سيتحمل مبلغ من راتبه خلال فترة الإعارة، حيث سيسدد 200 ألف دولار من إجمالي مستحقاته المتبقية، وذلك وفقًا لمصدر مطّلع.

وأوضح المصدر أن راتب جراديشار مع الأهلي يبلغ 800 ألف دولار سنويًا، حصل اللاعب على 400 ألف دولار منها تمثل قيمة النصف الأول من الموسم، فيما تبقى 400 ألف دولار عن النصف الثاني.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاتفاق على تقاسم المبلغ المتبقي بين الأهلي ونادي أويبست المجري، بحيث يتحمل كل طرف 200 ألف دولار.