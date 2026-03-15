الإمارات تعلن التصدي لـ4 صواريخ باليستية و 6 طائرات مسيرة

كتب : وكالات

03:47 م 15/03/2026

صواريخ

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الأحد، أن الدفاعات الجوية لديها نجحت في التعامل إطلاق 4 صواريخ باليستية و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران.

وقالت الوزارة في بيان لها الأحد: "تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية (15 مارس 2026) مع 4 صواريخ باليستية، و 6 طائرات مسيرة قادمة من إيران. ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 298 صاروخا باليستيا، و 15 صاروخ جوال، و 1606 طائرات مسيرة".

وأوضحت أنه "نتج عن هذه الاعتداءات مقتل 6 أشخاص من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنجلادشية، و142 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنجلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية والسويدية".

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

الإمارات إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج

كان يدافع عن محل والده.. الإعدام للمتهم بقتل الطفل "عمار" في بورسعيد
كان يدافع عن محل والده.. الإعدام للمتهم بقتل الطفل "عمار" في بورسعيد
بحضور الرئيس السيسي.. الأوقاف تحتفل بليلة القدر وختام "دولة التلاوة" غدًا
تراجع "إفراج" وتقدم "حكاية نرجس" في قوائم دراما رمضان 2026
مسلسل حكاية نرجس الحلقة 11.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة
وزير المالية: غدَا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر

وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
