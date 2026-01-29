ناد برتغالي يطلب ناشئ الأهلي لفترة معايشة.. ما التفاصيل؟

صفقتان في الطريق.. ماذا قدم الأهلي في الانتقالات الشتوية حتى الآن؟

كشف برنامج أوضة اللبس عن تطور جديد يخص أحد مواهب النادي الأهلي، بعدما تلقى النادي خطاباً رسمياً من نادي إستريلا أمادورا البرتغالي، يتضمن طلب استقدام المهاجم الشاب زياد أيوب مواليد 2008 لقضاء فترة معايشة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويعد زياد أيوب من الأسماء الواعدة في قطاع الناشئين بالأهلي، بعدما قدم مستويات لافتة جعلته محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية، في مقدمتها النادي البرتغالي الذي بادر بخطاب رسمي لضمه على سبيل التقييم.

وبحسب ما تم الكشف عنه، حصل اللاعب بالفعل على تأشيرة الدخول إلى البرتغال، تمهيداً لسفره وخوض فترة المعايشة، التي سيخضع خلالها لاختبارات فنية وبدنية، قبل أن يحسم النادي البرتغالي قراره النهائي بشأن التعاقد معه.