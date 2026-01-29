"الدنيا مش عادلة".. رسالة غامضة من زوجة الراحل إبراهيم شيكا

بعد أنباء طلب رحيله.. أول رد فعل من محمود عواد حارس الزمالك

نشرت هبة التركي، زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشئ الزمالك السابق، والذي وافته المنية شهر أبريل الماضي، رسالة مؤثرة عبر حسابها على إنستجرام.

وكان إبراهيم شيكا، قد توفي في أبريل 2025، بعد صراع مع مرض السرطان، ليفارق الحياة في سن الـ28 من عمره.

ونشرت هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا عبر إنستجرام: "الدنيا مش عادلة بس بحمد ربنا أن قلبي لسه طيب، قادر يحن ويطبطب ويواسي لسه بينبض".