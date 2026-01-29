مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
17:00

سموحة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

الإسماعيلي

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

كاب فيردي

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
22:00

جلاسكو رينجرز

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

سرفينا زافيزدا

- -
22:00

سيلتا فيجو

جميع المباريات

إعلان

"واثقون من التعويض".. لماذا يصمت الزمالك في أزمة شكوى زيزو؟

كتب : محمد خيري

09:30 ص 29/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    زيزو لاعب الزمالك (3)
  • عرض 9 صورة
    زيزو لاعب الزمالك (5)
  • عرض 9 صورة
    زيزو لاعب الزمالك (1)
  • عرض 9 صورة
    زيزو لاعب الزمالك (4)
  • عرض 9 صورة
    زيزو لاعب الزمالك (2)
  • عرض 9 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 9 صورة
    احتفال زيزو مع الزمالك
  • عرض 9 صورة
    زيزو لاعب الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك ثقة إدارة القلعة البيضاء الكاملة في سلامة موقفها القانوني، وفي إنصاف لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن الشكوى المقدمة ضد لاعب الفريق السابق أحمد مصطفى «زيزو».

وأوضح المصدر أن حالة الصمت الإعلامي التي اتبعها نادي الزمالك خلال الفترة الماضية ترجع إلى قيام الإدارة بتقديم كافة الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت صحة موقف النادي في المطالبة بالتعويض المناسب، نتيجة ارتكاب اللاعب عدة مخالفات تعاقدية أثناء سريان عقده مع الزمالك، وقبل انتقاله إلى النادي الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن آخر جلسة تداول خاصة بالشكوى كانت بتاريخ 30 نوفمبر 2025، وشهدت تقديم الملف الكامل الذي يدعم موقف الزمالك بشكل قانوني سليم أمام لجنة شؤون اللاعبين.

وأضاف أن نادي الزمالك تقدم بملف نهائي شامل، تضمن مستندات تثبت أحقية النادي في نسبته من المواد الإعلانية والدعائية والإعلامية، كما قدم أسطوانة مدمجة تحتوي على كافة المواد ذات الصلة، وذلك دعمًا لموقفه أمام لجنة شؤون اللاعبين.

كما استند النادي، بحسب المصدر، إلى الرد على شكوى اللاعب بما هو مثبت رسميًا داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن رسوم توثيق عقد اللاعب، وهو ما يفند ادعاءاته بالحصول على مستحقات تصل إلى 85 مليون جنيه، مؤكدًا أن تلك الأرقام لا تمت للواقع بصلة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك دعم موقفه أيضًا بتقديم عقود لاعبين آخرين تم تحريرها خلال نفس الفترة الزمنية وبذات الصيغة القانونية، والتي تعتمد على بيان إجمالي قيمة العقد في بند، وتفصيله في بند آخر باعتباره صافيًا بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك زيزو الأهلي أخبار الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران لـ ترامب: أصابعنا على الزناد.. وأي تحرك عسكري سيكون بداية الحرب
شئون عربية و دولية

إيران لـ ترامب: أصابعنا على الزناد.. وأي تحرك عسكري سيكون بداية الحرب
"اتسحب مبلغ كبير".. مروة عبدالمنعم تستغيث بعد سرقة أموال من حسابها البنكي
زووم

"اتسحب مبلغ كبير".. مروة عبدالمنعم تستغيث بعد سرقة أموال من حسابها البنكي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-1: مفاجأة لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29-1: مفاجأة لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
ناد برتغالي يطلب ناشئ الأهلي لفترة معايشة.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

ناد برتغالي يطلب ناشئ الأهلي لفترة معايشة.. ما التفاصيل؟
إعلام عبري: "لوفتهانزا" الألمانية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى الثلاثاء
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: "لوفتهانزا" الألمانية تلغي رحلاتها إلى إسرائيل حتى الثلاثاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يقفز إلى قمة جديدة ببداية التعاملات