"واثقون من التعويض".. لماذا يصمت الزمالك في أزمة شكوى زيزو؟

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك ثقة إدارة القلعة البيضاء الكاملة في سلامة موقفها القانوني، وفي إنصاف لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن الشكوى المقدمة ضد لاعب الفريق السابق أحمد مصطفى «زيزو».

وأوضح المصدر أن حالة الصمت الإعلامي التي اتبعها نادي الزمالك خلال الفترة الماضية ترجع إلى قيام الإدارة بتقديم كافة الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت صحة موقف النادي في المطالبة بالتعويض المناسب، نتيجة ارتكاب اللاعب عدة مخالفات تعاقدية أثناء سريان عقده مع الزمالك، وقبل انتقاله إلى النادي الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن آخر جلسة تداول خاصة بالشكوى كانت بتاريخ 30 نوفمبر 2025، وشهدت تقديم الملف الكامل الذي يدعم موقف الزمالك بشكل قانوني سليم أمام لجنة شؤون اللاعبين.

وأضاف أن نادي الزمالك تقدم بملف نهائي شامل، تضمن مستندات تثبت أحقية النادي في نسبته من المواد الإعلانية والدعائية والإعلامية، كما قدم أسطوانة مدمجة تحتوي على كافة المواد ذات الصلة، وذلك دعمًا لموقفه أمام لجنة شؤون اللاعبين.

كما استند النادي، بحسب المصدر، إلى الرد على شكوى اللاعب بما هو مثبت رسميًا داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن رسوم توثيق عقد اللاعب، وهو ما يفند ادعاءاته بالحصول على مستحقات تصل إلى 85 مليون جنيه، مؤكدًا أن تلك الأرقام لا تمت للواقع بصلة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك دعم موقفه أيضًا بتقديم عقود لاعبين آخرين تم تحريرها خلال نفس الفترة الزمنية وبذات الصيغة القانونية، والتي تعتمد على بيان إجمالي قيمة العقد في بند، وتفصيله في بند آخر باعتباره صافيًا بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة.