مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

كاراباج اجدام

جميع المباريات

إعلان

معاينة الملعب.. فريق الزمالك يصل استاد القاهرة لمواجهة بتروجيت

كتب : محمد خيري

03:30 م 28/01/2026

حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة بتروجيت، المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقام لاعبو الزمالك، برفقة أعضاء الجهاز الفني، بتفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول، وذلك قبل انطلاق عمليات الإحماء، في إطار الاستعدادات النهائية للقاء المرتقب.

وكان معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، قبل التوجه إلى استاد القاهرة، استعرض خلالها خطة اللعب، وشرح بعض الجوانب الفنية، إلى جانب توجيه التعليمات الأخيرة للاعبين قبل مواجهة بتروجيت.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك حافلة الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نسبة النجاح 88.7٪.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
أخبار المحافظات

نسبة النجاح 88.7٪.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

مصر وقطر تشددان على ضرورة التمسك بالمسار الدبلوماسي لاستئناف الحوار بين
شئون عربية و دولية

مصر وقطر تشددان على ضرورة التمسك بالمسار الدبلوماسي لاستئناف الحوار بين
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة استقبال شهر رمضان 2026
أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين خطة استقبال شهر رمضان 2026
أسطورة ليفربول يشن هجوما على لجنة التعاقدات بسبب صلاح وفان دايك
رياضة عربية وعالمية

أسطورة ليفربول يشن هجوما على لجنة التعاقدات بسبب صلاح وفان دايك
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من
أخبار مصر

توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد: اعفيني من

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 779%.. كيف تسارعت أسعار الذهب في مصر خلال 4 سنوات؟
عاجل| ترامب: أسطول ضخم يتحرك بسرعة نحو إيران والهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير
7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. تعرف عليها
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2026
توفيق عكاشة: السودان لن يتم تقسيمها.. ويوجه طلبا لمجدي الجلاد
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الذهب عيار 21 يتخطى 7000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون