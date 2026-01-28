معاينة الملعب.. فريق الزمالك يصل استاد القاهرة لمواجهة بتروجيت

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة بتروجيت، المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقام لاعبو الزمالك، برفقة أعضاء الجهاز الفني، بتفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول، وذلك قبل انطلاق عمليات الإحماء، في إطار الاستعدادات النهائية للقاء المرتقب.

وكان معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قد عقد محاضرة فنية مع اللاعبين داخل فندق الإقامة، قبل التوجه إلى استاد القاهرة، استعرض خلالها خطة اللعب، وشرح بعض الجوانب الفنية، إلى جانب توجيه التعليمات الأخيرة للاعبين قبل مواجهة بتروجيت.