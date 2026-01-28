الأهلي يحدد موعد السفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

"كان استفسار من نادي منافس".. وكيل ديانج يفجر مفاجأة بشأن مستقبله

وضع النادي الأهلي اللمسات الأخيرة على خطة سفر بعثته إلى تنزانيا، استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على فريق يانج أفريكانز، يوم السبت المقبل، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل القلعة الحمراء، تقرر سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة، على أن يترأس البعثة محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي، بعدما أنهى كافة الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع السفارة المصرية هناك.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأخير في القاهرة غدًا الخميس على ملعب مختار التتش، قبل التوجه مباشرة إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إلى تنزانيا.

كان الأهلي واجه يانج أفريكانز في الجولة الثالثة من دور المجموعات، في المباراة التي أقيمت السبت الماضي، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة هدفين دون مقابل.