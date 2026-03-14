يختبر تطبيق المراسلة WhatsApp، المملوك لشركة Meta، ميزة جديدة لمستخدمي نظام Android تتمثل في إضافة زر مخصص يجمع أدوات الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق في مكان واحد.

ووفقا لما كشفه موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، يعتزم التطبيق إضافة علامة تبويب جديدة مخصصة للمساعد الذكي Meta AI، بما يتيح للمستخدمين الوصول السريع إلى أدوات الذكاء الاصطناعي والمحادثات المرتبطة بها.

ومن المقرر أن تظهر علامة التبويب الجديدة في شريط التنقل السفلي داخل التطبيق، إلى جانب علامات تبويب المحادثات والتحديثات والمكالمات.

ولإتاحة هذه الميزة، سيجري واتساب تعديلا على واجهة التطبيق عبر إزالة علامة تبويب "المجموعات" من شريط التنقل السفلي، بينما لن يؤثر هذا التغيير على طريقة استخدام المجموعات، إذ سيظل بإمكان المستخدمين الوصول إلى محادثات المجموعات وإدارتها من خلال قسم "المحادثات"، وهي خاصية أضيفت في تحديث سابق.

وستعمل علامة التبويب الجديدة كمركز رئيسي لجميع أدوات الذكاء الاصطناعي التي توفرها ميتا داخل التطبيق، حيث سيتمكن المستخدمون من الوصول إليها من شاشة واحدة بدلا من التنقل بين أقسام مختلفة في الواجهة.

وستتيح هذه الصفحة للمستخدمين طرح الأسئلة على المساعد الذكي، وإنشاء الصور وتحريكها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استكشاف اقتراحات تساعد على بدء محادثات جديدة مع المساعد.

وأتاح واتساب أيضا ميزة التفاعل الصوتي داخل تبويب الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للمستخدمين بدء محادثة صوتية مباشرة مع روبوت الدردشة عبر زر الصوت الموجود في شريط البحث، كما يوفر اختصارا إضافيا في أعلى الشاشة يتيح بدء مكالمة صوتية مع "Meta AI".

وتتضمن علامة التبويب الجديدة قسما مخصصا لعرض المحادثات السابقة مع المساعد الذكي، حيث يسجل كل تفاعل جديد في سلسلة منفصلة.

وعلى غرار روبوتات الدردشة التي تقدمها شركتا Google وOpenAI، سيقوم النظام تلقائيا بإنشاء عناوين للمحادثات، ما يسهل على المستخدمين العثور على محادثة معينة لاحقا.

ويتوفر زر "Meta AI" الجديد حاليا ضمن أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب على أندرويد، فيما لم تعلن الشركة حتى الآن موعد الإطلاق الرسمي لهذه الميزة، لكن من المتوقع طرحها للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.