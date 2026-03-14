تستعد شركة OpenAI لدمج أداة توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي "سورا" داخل روبوت الدردشة ChatGPT، في خطوة قد تتيح لعدد أكبر من المستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة اعتمادا على نصوص بسيطة مباشرة من نافذة المحادثة.

وبحسب مصادر مطلعة على خطط الشركة نقلت عنها صحيفة The Information، فإن "أوبن إيه آي" تعتزم إطلاق أداة "سورا" ضمن "شات جي بي تي" خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تمثل هذه الخطوة تحولا مهما في مسار تطوير روبوت الدردشة الشهير، عبر دمج قدرات متعددة الوسائط أكثر تقدما داخل المنصة، وفقا لما أورده موقع Digital Trends المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

وتعد "سورا" إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي طورتها "أوبن إيه آي"، وتتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة اعتمادا على أوامر نصية بسيطة.

ويمكن للأداة إنتاج مشاهد واقعية أو مقاطع بأساليب فنية مختلفة، ضمن جهود الشركة لتوسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بما يتجاوز النصوص والصور.

كانت أوبن إيه آي قد أطلقت تطبيقا مستقلا لنموذج "سورا" لأول مرة في سبتمبر من العام الماضي، حيث أتاح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي ومشاركتها في صيغة تشبه منشورات منصات التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن الشركة تتجه الآن لدمج هذه التقنية مباشرة داخل "شات جي بي تي بهدف الوصول إلى قاعدة مستخدمين أوسع.

وقد يسهم هذا الدمج في تبسيط عملية إنشاء الفيديوهات للمستخدمين العاديين، إذ لن يكون هناك حاجة للتنقل بين تطبيقات مختلفة، حيث سيتمكن المستخدم من إنشاء مقاطع الفيديو داخل المحادثة نفسها، كما يحدث حاليا عند إنشاء النصوص أو الصور أو غيرها من أنواع المحتوى.

كما قد يعزز هذا التوجه القدرة التنافسية لـ"أوبن إيه آي" في سوق أدوات تحويل النصوص إلى فيديوهات، خاصة في ظل إطلاق عدد من شركات الذكاء الاصطناعي المنافسة أدوات مشابهة لإنتاج فيديوهات قصيرة اعتمادا على أوامر مكتوبة.

وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن دمج "سورا" داخل "شات جي بي تي" لن يؤثر على التطبيق المستقل للأداة، إذ تخطط "أوبن إيه آي" للإبقاء عليه متاحا للمستخدمين حتى بعد تنفيذ عملية الدمج.

وحتى الآن، لم تصدر الشركة أي إعلان رسمي بشأن هذه الخطط، ما يعني أن موعد إطلاق ميزة إنشاء الفيديوهات داخل "شات جي بي تي" لا يزال غير محدد.