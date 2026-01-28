مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

نابولي

- -
22:00

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

كاراباج اجدام

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت في بطولة الدوري المصري

كتب : مصراوي

12:27 ص 28/01/2026
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام نظيره بتروجيت اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي نادي الزمالك نظيره بتروجيت اليوم الأربعاء 28 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الزمالك وبتروجيت إلى الحكم محمود وفا، يعاونه كلا من، محمد مجدي سليمان وخالد حسين.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبتروجيت كالتالي:

حكم ساحة: محمود وفا

حكم مساعد أول: محمد مجدي سليمان

حكم مساعد ثانٍ: خالد حسين

حكم رابع: حسن محمود

حكم تقنية الفيديو: خالد الغندور

حكم فيديو مساعد: هاني خيري

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويدخل نادي الزمالك مباراة بتروجيت، هو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 22 نقطة جمعهم من 12 مباراة، فيما يأتي فريق بتروجيت في المركز العاشرة بجدول الترتيب، برصيد 19 نقطة.

أقرأ أيضًا:

إبراهيم فايق يعلن اقتراب الأهلي من حسم صفقة أجنبية جديدة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون