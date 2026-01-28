محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت في بطولة الدوري المصري

أول رد فعل من أشرف بن شرقي بعد فوز الأهلي على وادي دجلة بالدوري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام نظيره بتروجيت اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي نادي الزمالك نظيره بتروجيت اليوم الأربعاء 28 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الزمالك وبتروجيت إلى الحكم محمود وفا، يعاونه كلا من، محمد مجدي سليمان وخالد حسين.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبتروجيت كالتالي:

حكم ساحة: محمود وفا

حكم مساعد أول: محمد مجدي سليمان

حكم مساعد ثانٍ: خالد حسين

حكم رابع: حسن محمود

حكم تقنية الفيديو: خالد الغندور

حكم فيديو مساعد: هاني خيري

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويدخل نادي الزمالك مباراة بتروجيت، هو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 22 نقطة جمعهم من 12 مباراة، فيما يأتي فريق بتروجيت في المركز العاشرة بجدول الترتيب، برصيد 19 نقطة.

