مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

بتروجت

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

كاراباج اجدام

جميع المباريات

إعلان

أحمد سيد زيزو يقترب من الهدف رقم 100

كتب : هند عواد

11:02 م 27/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    احتفال زيزو (3)
  • عرض 5 صورة
    احتفال زيزو (1)
  • عرض 5 صورة
    احتفال زيزو (4)
  • عرض 5 صورة
    احتفال زيزو (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بات أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبا من الوصول إلى هدفه رقم 100 "نادي المئة".

ووصل زيزو إلى هدفه رقم 97، مساء اليوم، عندما أحرز الهدف الثاني في فوز الأهلي على وادي دجلة، بثلاثية مقابل هدف، ويتبقى له 3 أهداف للوصول إلى الهدف رقم 100.

وسجل زيزو 4 أهداف خلال 19 مباراة مع الأهلي، فيما جاءت باقي أهدافه كالآتي:

الزمالك: 84 هدفا

ليرس إس كي: 5 أهداف

موريرينسي: هدفا

سي دي ناسيونال: هدفان

الأهلي: 4 أهداف

اقرأ أيضًا:

الجيش الملكي المغربي يضرب موعدا مع أرسنال في نصف نهائي كأس العالم للسيدات

لحظة بلحظة.. الأهلي 2-0 وادي دجلة.. نهاية الشوط الأول

رونالدو يوجه رسالة رومانسية لجورجينا لهذه المناسبة (صورة)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سيد زيزو الهدف رقم 100 النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"المصل واللقاح": الأتربة الحالية تأتي في غير موعدها.. وتؤثر على مرضى الحساسية
أخبار مصر

"المصل واللقاح": الأتربة الحالية تأتي في غير موعدها.. وتؤثر على مرضى الحساسية
وحدة سورية ورغبة أمريكية في إعادة الإعمار.. ماذا تضمنت مكالمة ترامب والشرع؟
شئون عربية و دولية

وحدة سورية ورغبة أمريكية في إعادة الإعمار.. ماذا تضمنت مكالمة ترامب والشرع؟
زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"
زووم

زينة تثير الجدل برسالة غامضة: "باركو لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"
"خس النص ومحدش عرفه".. خالد الصاوي يثير الجدل في أحدث ظهور
زووم

"خس النص ومحدش عرفه".. خالد الصاوي يثير الجدل في أحدث ظهور
"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم
أخبار المحافظات

"ينام محتضنًا مكنسة".. مأساة الطفل "سيد" ضحية تعذيب زوجة الأب بالفيوم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون