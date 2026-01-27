أحمد سيد زيزو يقترب من الهدف رقم 100
كتب : هند عواد
بات أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبا من الوصول إلى هدفه رقم 100 "نادي المئة".
ووصل زيزو إلى هدفه رقم 97، مساء اليوم، عندما أحرز الهدف الثاني في فوز الأهلي على وادي دجلة، بثلاثية مقابل هدف، ويتبقى له 3 أهداف للوصول إلى الهدف رقم 100.
وسجل زيزو 4 أهداف خلال 19 مباراة مع الأهلي، فيما جاءت باقي أهدافه كالآتي:
الزمالك: 84 هدفا
ليرس إس كي: 5 أهداف
موريرينسي: هدفا
سي دي ناسيونال: هدفان
الأهلي: 4 أهداف
