"جزائري".. الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأحد المقبل الموافق 1 فبراير، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الجزائري لطفي بوكواسة حكمًا للساحة، يعاونه كلا من، حمزة بوزيت مساعد أول وياسين ورد بن سلامة مساعد ثاني.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري كالتالي:

حكم ساحة: لطفي بوكواسة

حكم مساعد أول: حمزة بوزيت

حكم مساعد ثانٍ: ياسين ورد بن سلامة

حكم رابع: حسام بن يحيى

ويتولى الليبي جمال سالم مهمة مراقب المباراة، فيما يتولى الجامبي مصطفى جالو مهمة منسق المباراة، التونسي سعيد كردي مراقبا للحكام.

ويشارك الزمالك في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رفقة كل من: "المصري البورسعيدي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي".

