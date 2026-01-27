مباريات الأمس
الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

قبل مباراة الأهلي ووادي دجلة.. جدول ترتيب الدوري المصري

كتب : محمد الميموني

12:15 م 27/01/2026
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (1)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (11)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (6)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (4)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (7)
    خلال مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (9)
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (21) (1)
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (15) (1)
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (16) (1)
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (19) (1)
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (18) (1)
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (20) (1)

يواجه الأهلي فريق وادي دجلة اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر فريق سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

ونعرض خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي ووادي دجلة كالتالي:

1 - سيراميكا كليوباترا 32 نقطة

2 - بيراميدز 27 نقطة

3 - الأهلي 23 نقطة

4 - وادي دجلة 23 نقطة

5 - الزمالك 22 نقطة

6 - المصري 20 نقطة

7 - زد 20 نقطة

8 - إنبي 19 نقطة

9 - سموحة 19 نقطة

10 - بتروجيت 19 نقطة

11 ـ الجونة 18 نقطة

12 ـ البنك الأهلي 17 نقطة

13 - مودرن سبورت 17 نقطة

14 - غزل المحلة 16 نقطة

15 - المقاولون العرب 13 نقطة

16 - حرس الحدود 13 نقطة

17 - فاركو 12 نقطة

18 - طلائع الجيش 11 نقطة

19 - كهرباء الإسماعيلية 11 نقطة

20 الإسماعيلي 10 نقاط

21 - الاتحاد السكندري 8 نقاط.

