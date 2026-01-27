مباريات الأمس
"بعد تحويل ممدوح عباس".. موعد عودة بنتايج لتدريبات الزمالك

كتب : محمد خيري

12:48 م 27/01/2026
أنهى ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، أزمة مستحقات محمود بنتايج لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد تدخله المباشر والتواصل مع اللاعب ووكيله، ما أسفر عن حل الأزمة بشكل كامل.

ووفقًا لمصدر مطلع، قام ممدوح عباس بتحويل المستحقات المتأخرة للاعب، والتي بلغت 140 ألف دولار، بالإضافة إلى 40 ألف دولار مستحقات وكيله، وذلك لضمان استمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن محمود بنتايج سيعود للانتظام في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي بداية من بعد غدٍ الخميس، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام بتروجيت في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجيت في تمام الخامسة مساء يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري.

وكان بنتايج قد انقطع عن المشاركة في تدريبات الزمالك خلال الفترة الماضية، في ظل أزمة مستحقاته المالية، فيما أعلن وكيل اللاعب في وقت سابق فسخ التعاقد رسميًا بعد انتهاء المهلة القانونية دون الحصول على مستحقاته، قبل أن تنجح تدخلات ممدوح عباس في إنهاء الأزمة.

