21 مارس.. محاكمة والدة شيماء جمال بعد ادعائها حيازة سلاح ناري

كتب : صابر المحلاوي

01:28 م 27/01/2026

أم شيماء جمال

كتب- صابر المحلاوي:
أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية ماجدة الحشاش، والدة الإعلامية شيماء جمال، إلى محكمة الجنح لاتهامها بادعاء حيازة سلاح ناري في أحد البرامج التليفزيونية.
وقال المستشار أشرف فرحات، محامي دفاع والدة شيماء جمال، إن النيابة حددت جلسة 21 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة موكلته في القضية، وأوضح أن المحكمة قررت إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه، وأنها ستُحاكم أمام محكمة جنح الطالبية، مشيرًا إلى أنه تم إحالتها لمحكمة الجنح لأنه لم يثبت حيازتها سلاحًا ناريًا وإنما ادعت ذلك، مضيفًا أنه يتم ترتيب الدفاع وفق الاتهام والقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة.
وكانت جهات التحقيق قد أخلت سبيل والدة الإعلامية الراحلة بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، عقب انتهاء التحقيق من سماع أقوال المتهمة في البلاغات المقدمة ضدها، والتي تضمنت اتهامات بالتهديد والإساءة بعد ادعائها حيازة سلاح ناري خلال مداخلة تلفزيونية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا ودفع الأجهزة الأمنية للتحرك وفحص الواقعة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على والدة الإعلامية الراحلة بعد تداول مقاطع مصورة لتصريحاتها، حيث باشرت جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة وسؤالها بشأن ما نُسب إليها من أقوال، قبل أن تصدر قرارها بإخلاء سبيلها بضمان مالي.

النيابة العامة ماجدة الحشاش شيماء جمال حيازة سلاح ناري محاكمة والدة شيماء جمال

