القومي لذوي الإعاقة" يوفر كراسي متحركة بمعرض للكتاب لأصحاب الهمم

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

01:27 م 27/01/2026

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن المجلس القومي للإعاقة، أنه في إطار التعاون المثمر مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفرت الجامعة من خلال مبادرة "خذ بيدي" عدد من الكراسي المتحركة في جناح المجلس قاعة المؤسسات (3-B21) بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57.

وأكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في بيان له، اليوم، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز الإتاحة، وتيسير المشاركة الثقافية للجميع، وذلك لتسهيل زيارة رواد المعرض من كبار السن، وذوي الإعاقة لأجنحة المعرض المختلفة، ولتيسير تنقلهم بداية من بوابات مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية وحتى وصولهم لأجنحة المعرض المختلفة، والمشاركة في أحداثه الثقافية المختلفة، لافتًا أنه يتم تنسيق استخدام، وتوزيع الكراسي المتحركة على رواد المعرض من المحتاجين لهذه الخدمة من خلال منسقي مبادرة خُذ بيدي، مع إدارة المعرض، والمتطوعين الآخرين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بشكل منظم وإنساني.

المجلس القومي للإعاقة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مبادرة خذ بيدي معرض القاهرة الدولي للكتاب

