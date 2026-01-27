مباريات الأمس
عودة الشناوي.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة وادي دجلة بالدوري

كتب : محمد خيري

12:08 م 27/01/2026
استقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة وادي دجلة، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفًا على وادي دجلة في تمام الخامسة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

وشهدت اختيارات توروب عودة الحارس محمد الشناوي لحماية عرين الأهلي، بعد غيابه عن التشكيل الأساسي في المباراة الماضية أمام يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا، والتي شارك خلالها مصطفى شوبير.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام وادي دجلة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – مروان عثمان – أحمد سيد زيزو

ويطمح الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول ترتيب الدوري خلال المرحلة المقبلة.

