"ادفعله ومشيه".. نجم الزمالك السابق يستغيث بممدوح عباس بسبب جون إدوارد

كتب : محمد خيري

10:51 ص 27/01/2026 تعديل في 11:19 ص
    جون إدوارد وعمر جابر وعبدالرحمن إسماعيل
    جون إدوارد وعبد الناصر محمد
    جون إدوارد وهشام نصر
    جون إدوارد خلال مباراة الزمالك والمصري
    جون إدوارد ومدرب الزمالك
    جون إدوارد وهشام نصر
    جون إدوارد وهشام نصر

طالب وائل القباني، نجم نادي الزمالك السابق، ممدوح عباس الرئيس الأسبق للنادي، بالتدخل ودفع قيمة الشرط الجزائي من أجل إنهاء تعاقد جون إدوارد، المدير الرياضي للفريق، مؤكدًا عدم قناعته باستمراره في منصبه خلال المرحلة الحالية.

وقال القباني، خلال تصريحاته لبرنامج على قناة ON E، إن أوضاع نادي الزمالك لا تسير بالشكل المطلوب، مشددًا على ضرورة التدخل السريع لإنقاذ الموقف من جانب ممدوح عباس، وتصحيح المسار داخل النادي.

وفي سياق آخر، علّق نجم الزمالك السابق على تعادل الفريق أمام المصري في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، معتبرًا أن اسم وقيمة الزمالك كانا يفرضان تحقيق الفوز، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الخروج بنقطة يُعد نتيجة منطقية ومكسبًا مهمًا في مشوار الفريق بالبطولة.

واختتم القباني تصريحاته مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب قرارات حاسمة من أجل عودة الزمالك إلى وضعه الطبيعي والمنافسة بقوة على البطولات.

