بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟

تزايدت شكاوى مستخدمين الإنترنت في مصر من سرعة نفاذ الباقة بسبب تطبيق سياسة الإنترنت المحدود مما دفع بعض نواب مجلس النواب بتقديم اقتراح بتقليل العمل بهذا النظام وتطبيق نظام إنترنت غير محدود مثل المتاح في دول الخليج لتفادي انقطاع الخدمة بعد زيادة الاستهلاك.

وقالت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات، إن خدمة الإنترنت في مصر تعمل حاليًا بنظام السعات المحددة، حيث يحصل المستخدم على حجم بيانات معين ينتهي بنفاد الاستهلاك، وهو السبب الرئيسي وراء انتهاء الباقات، وليس وجود خلل في الخدمة نفسها.

وأوضحت خلال لقاء تليفزيوني على قناة "هي"، أن هذا النظام لم يعد مناسبًا لطبيعة الاستخدام الحالية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الإنترنت في العمل والدراسة والخدمات اليومية، مشيرة إلى أن تطور الهواتف الذكية والتطبيقات المعتمدة على الفيديو عالي الجودة أدى إلى زيادة معدلات استهلاك البيانات.

وأضافت أن لجنة الاتصالات بدأت مناقشة مقترحات لتقليل الاعتماد على نظام الباقات أو التوسع التدريجي في تقديم خدمات إنترنت غير محدودة.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز باقات الإنترنت غير المحدودة المتاحة في كلٍ من السعودية والإمارات والكويت، مع توضيح تكلفتها بالجنيه المصري وفق أسعار صرف العملات المعلنة بالبنك الأهلي المصري اليوم:

أولًا: السعودية

شركة GO

إنترنت "5G" لا محدود 100 ميجا – 3 أشهر: 1599 ريال بما يعادل 20083 جنيهًا.

إنترنت "5G" لا محدود 100 ميجا – 6 أشهر: 2099 ريال بما يعادل 26363 جنيهًا.

إنترنت "5G" لا محدود 100 ميجا – 12 شهرًا : 3199 ريال بما يعادل 40179 جنيهًا.

باقات بلاتينيوم 4G

3 أشهر: 1161.04 ريال بما يعادل 14582 جنيهًا.

6 أشهر: 1610 ريالات بما يعادل 20221 جنيهًا.

12 شهرًا: 2628.9 ريال بما يعادل 33018 جنيهًا.

شركة موبايلي " الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة" 5G

موبايلي هوم: 402.5 ريال شهريًا بما يعادل 5055 جنيهًا.

موبايلي هوم 100 ميجابايت: 230 ريالًا بما يعادل 2888.8 جنيهًا.

موبايلي هوم 200 ميجابايت: 240 ريالًا بما يعادل 3014 جنيهًا.

ثانيًا: الإمارات

e& "الأسعار لا تشمل 5% ضريبة قيمة مضافة"

Home Wireless Advance "التزام 12 شهرًا": 229 درهمًا شهريًا بما يعادل 2935 جنيهًا.

Home Wireless Premium "التزام 24 شهرًا": 299 درهمًا شهريًا بما يعادل 3833 جنيهًا.

ثالثًا: الكويت

FULL 5G KD 15: بسعر 15 دينارًا شهريًا بما يعادل 2316 جنيهًا.

FULL 5G KD 16: بسعر 16 دينارًا شهريًا بما يعادل 2471 جنيهًا.

