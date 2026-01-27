معلق مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

"بعد تحويل ممدوح عباس".. موعد عودة بنتايج لتدريبات الزمالك

قرار عاجل من نادي سمارت بعد وفاة اللاعب لؤي رجب

يلاقي فريق الأهلي نظيره وادي دجلة اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

و شهد الدوري المصري الممتاز فترة توقف طويلة بسبب بطولتي كأس العرب وأمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر أن يتولى محمد الكواليني مهمة التعليق على مباراة الأهلي ووادي دجلة.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة بينما يحتل فريق وادي دجلة المركز الرابع برصيد 23 نقطة.

إقرأ أيضًا:

عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش

"لازم يبطل كورة".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد