مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
17:00

وادي دجلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة أفريقيا لكرة اليد

كاب فيردي

- -
19:00

تونس

الدوري الألماني

سانت باولي

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

بشرى سارة للجماهير.. الزمالك يتحرك لتجديد عقد لاعب جديد

كتب : محمد خيري

10:00 ص 27/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أحمد حمدي
  • عرض 9 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 9 صورة
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
  • عرض 9 صورة
    أحمد حمدي من تدريبات الزمالك
  • عرض 9 صورة
    أحمد حمدي (2)
  • عرض 9 صورة
    أحمد حمدي (3)
  • عرض 9 صورة
    أحمد حمدي (1)
  • عرض 9 صورة
    أحمد حمدي (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت إدارة نادي الزمالك تحركاتها الجادة لفتح ملف تجديد عقد أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في إطار خطة الحفاظ على العناصر الأساسية داخل صفوف الفريق، خاصة في ظل أزمة إيقاف القيد التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وجاء هذا التحرك من جانب إدارة القلعة البيضاء عقب انتهاء الأزمة التي كانت قائمة مع اللاعب، وعودته للمشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية، حيث ظهر مؤخرًا في مواجهة المصري البورسعيدي، وهو ما أعاد فتح ملف مستقبله داخل النادي من جديد.

وتهدف إدارة الزمالك من خلال مفاوضات التجديد إلى تأمين بقاء أحمد حمدي ضمن صفوف الفريق خلال المواسم المقبلة، لما يمثله من إضافة فنية، أو في حال عدم التوصل لاتفاق نهائي، ضمان تحقيق استفادة مالية مناسبة من رحيله مستقبلًا، بدلًا من مغادرته مجانًا مع نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة النادي لتقليل الخسائر المالية والحفاظ على استقرار الفريق، في ظل القيود المفروضة على التعاقدات الجديدة، وهو ما يدفع الإدارة للتركيز على تمديد عقود اللاعبين الحاليين كحل استراتيجي خلال المرحلة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حمدي الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بينها الأهلي ضد وادي دجلة.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
رياضة محلية

بينها الأهلي ضد وادي دجلة.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

بعد حفل زفافها.. 20 صورة للفنانة دعاء رجب مع نجوم الفن
زووم

بعد حفل زفافها.. 20 صورة للفنانة دعاء رجب مع نجوم الفن
هل الذهب المخصص للزينة عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب
فتاوى متنوعة

هل الذهب المخصص للزينة عليه زكاة؟.. أمين الفتوى يجيب
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء

شبورة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

شبورة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يُحذر من صفحات مزيفة وإعلانات وهمية تنتحل صفته وتستغل اسمه
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026