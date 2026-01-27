بشرى سارة للجماهير.. الزمالك يتحرك لتجديد عقد لاعب جديد

بدأت إدارة نادي الزمالك تحركاتها الجادة لفتح ملف تجديد عقد أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في إطار خطة الحفاظ على العناصر الأساسية داخل صفوف الفريق، خاصة في ظل أزمة إيقاف القيد التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية.

وجاء هذا التحرك من جانب إدارة القلعة البيضاء عقب انتهاء الأزمة التي كانت قائمة مع اللاعب، وعودته للمشاركة مع الفريق في المباريات الرسمية، حيث ظهر مؤخرًا في مواجهة المصري البورسعيدي، وهو ما أعاد فتح ملف مستقبله داخل النادي من جديد.

وتهدف إدارة الزمالك من خلال مفاوضات التجديد إلى تأمين بقاء أحمد حمدي ضمن صفوف الفريق خلال المواسم المقبلة، لما يمثله من إضافة فنية، أو في حال عدم التوصل لاتفاق نهائي، ضمان تحقيق استفادة مالية مناسبة من رحيله مستقبلًا، بدلًا من مغادرته مجانًا مع نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة النادي لتقليل الخسائر المالية والحفاظ على استقرار الفريق، في ظل القيود المفروضة على التعاقدات الجديدة، وهو ما يدفع الإدارة للتركيز على تمديد عقود اللاعبين الحاليين كحل استراتيجي خلال المرحلة المقبلة.