ترقب قرار جون.. لاعب جديد يقترب من مغادرة الزمالك

كتب : محمد خيري

08:30 ص 27/01/2026
أبدى النادي المصري البورسعيدي، رغبة قوية في ضم ناصر منسي، لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن اللاعب يترقب قرار جون إدوارد، المدير الرياضي للقلعة البيضاء، بشأن مستقبله.

وكان الاتحاد السكندري قد أبدى اهتمامه بضم منسي في وقت سابق، إلا أن العرض اقتصر على تحمل راتبه فقط، وهو ما رفضه الزمالك، مما أعاد الملف للنقاش من جديد.

ومن المتوقع أن يتم حسم موقف اللاعب خلال الساعات المقبلة، لتحديد وجهته القادمة سواء بالاستمرار مع الزمالك أو الرحيل إلى أحد الأندية الراغبة في خدماته.

