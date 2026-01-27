إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب- أحمد الخطيب:

09:35 ص 27/01/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 27-1-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4500 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5785 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6750 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7714 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 54000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 239905 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 385700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.41% إلى نحو 5079 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

