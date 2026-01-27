مباريات الأمس
تحرك مرتقب وشرط وحيد للعودة.. تطورات مفاجئة بشأن أزمة رمضان صبحي

كتب : محمد خيري

11:04 ص 27/01/2026 تعديل في 11:38 ص
كشف هاني زهران، محامي رمضان صبحي جناح نادي بيراميدز، عن آخر تطورات قضية المنشطات الخاصة باللاعب، مؤكدًا انتقالها حاليًا إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وقال زهران، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد، إن القضية أصبحت منظورة أمام المحكمة الفيدرالية في سويسرا، وذلك بعد تقديم استئناف ضد قرار المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، مشيرًا إلى أن الطعن قُبل من الناحية الشكلية، وتم سداد الرسوم الخاصة به.

وأوضح محامي اللاعب أن المحكمة الفيدرالية ستحدد جلسة خلال شهرين أو ثلاثة للفصل في الاستئناف المقدم، لافتًا إلى أنه في حال قبول الطعن، سيتم إلغاء حكم المحكمة الرياضية، وهو ما يفتح الباب أمام عودة رمضان صبحي للملاعب من جديد.

وأضاف أن فريق الدفاع بصدد التقدم بطلب رسمي للمحكمة الفيدرالية للنظر في إمكانية رفع العقوبة عن اللاعب مؤقتًا، مع إيقاف تنفيذ حكم «كاس» لحين الفصل النهائي في الطعن.

وأشار زهران إلى أن إجراءات قبول الطعون أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية معقدة للغاية، موضحًا أنها تُعرف داخل الأوساط القانونية بلقب «مقبرة الطعون».

يُذكر أن المحكمة الرياضية الدولية «كاس» كانت قد أصدرت، في شهر نوفمبر الماضي، قرارًا بإيقاف رمضان صبحي لمدة أربع سنوات على خلفية قضية المنشطات، قبل أن يتقدم محاميه باستئناف رسمي ضد القرار أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رمضان صبحي بيراميدز هاني زهران محامي رمضان صبحي

