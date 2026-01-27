وفاة نحو 22 شخصا في 12 ولاية أمريكية بسبب العاصفة الثلجية

مصراوي

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وفاة نحو 22 شخصًا في 12 ولاية، مع استمرار التحقيق في عدة وفيات أخرى، وفقًا لمسؤولين محليين.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن العاصفة الشتوية الكبرى تسببت في تساقط كثيف للثلوج، إلى جانب انقطاعات واسعة للكهرباء، ودرجات حرارة شديدة البرودة عبر أجزاء واسعة من الولايات المتحدة.

وبحسب نيويورك تايمز، سُجِّلت حالات الوفاة في ولايات نيويورك، وتينيسي، ولويزيانا، وكانساس، وتكساس، وماساتشوستس، وأركنساس، وأوهايو، وبنسلفانيا، وميسيسيبي، وكنتاكي، ونيوجيرسي، وتنوّعت الأسباب بين انخفاض حرارة الجسم وحالات طبية طارئة مرتبطة بإزالة الثلوج.

وأضافت الصحيفة أن العاصفة أصابت جنوب البلاد بالشلل، بعدما غطّت الجليد والثلوج عدداً من المدن.

ومن جانبها، قالت هيئة كهرباء مدينة ناشفيل إن ما يصل إلى 230 ألف شخص كانوا بلا كهرباء في ذروة العاصفة، وهو أكبر عدد من انقطاعات الكهرباء المتزامنة في تاريخ الهيئة.