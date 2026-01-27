هيئة قضايا الدولة تحتفل اليوم بمرور 150 عامًا على إنشائها

كتب- أحمد أبو النجا:

تشهد هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، احتفالية ذكرى مرور 150 عامًا على تأسيسها، حيث ستحصل الهيئة خلال الاحتفالية على 4 شهادات أيزو في مجالات متنوعة، كما سيتم تكريم عدد من رؤساء وقيادات الهيئة السابقين.

تُقام الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية وممثلي إدارات وهيئات قضايا الدولة من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتشهد الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن الدور التاريخي والوطني للهيئة في الدفاع عن المال العام وحماية مقدرات الدولة.

من جانبه، قال المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، في وقت سابق، إن تأسيس الهيئة شكل محطة مهمة في تاريخ العدالة المصرية، امتدت على مدار 150 عامًا، مضيفًا أن الهيئة ظلت طوال هذه الفترة في المقدمة للدفاع عن حقوق الدولة وحفظ أموالها ومقدراتها.

وأضاف مدكور، خلال كلمة مسجلة أذاعتها الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن الهيئة تعد أقدم الهيئات القضائية في مصر والعالم العربي وأفريقيا، حيث تم تأسيسها عام 1874 تحت مسمى "لجنة مستشاري الدولة". وأشار إلى دور الهيئة في قضايا مفصلية، منها قضية مقبرة توت عنخ آمون، وحماية قناة السويس، والحفاظ على الغطاء الذهبي للجنيه المصري، والدفاع عن حقوق أسر شهداء حرب فلسطين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن دور الهيئة تطور من مجرد الدفاع القضائي إلى أن تصبح شريكًا أساسيًا في حماية المال العام، موضحًا أن الدستور الحالي منح الهيئة اختصاص مراجعة عقود الدولة قبل توقيعها، والإشراف الفني على الإدارات القانونية بالجهاز الحكومي.

وكشف مدكور عن تحصيل الهيئة 36 مليار و600 مليون جنيه لصالح الدولة خلال عامين، بعد توحيد قواعد تنفيذ الأحكام وتنظيم العمل المؤسسي، مقارنة بالحد الأقصى السابق الذي لم يتجاوز 500 مليون جنيه سنويًا.

وأكد أن الهيئة تبنت التحول الرقمي الكامل، موضحًا أن اجتماعات المجلس الأعلى والجمعيات العمومية تُعقد دون أوراق وباستخدام تقنيات الفيديو كونفرنس، إلى جانب إنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي ومركز للتحول الرقمي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار مدكور إلى أن الهيئة سباقة في تمكين المرأة قضائيًا، لافتًا إلى وجود مستشارات في مواقع قيادية، وترشيح مستشارة لرئاسة الهيئة اعتبارًا من يوليو المقبل، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس تطوير الأداء القضائي.

وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تسير وفق رؤية مصر 2030، وتستعد للانتقال إلى مدينة العدالة المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التكامل بين الهيئات القضائية يرسخ الاستقرار القانوني للدولة المصرية.