شبورة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود طقس الـ6 أيام المقبلة، شبورة مائية: من 3 إلى 10 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة طقس الـ6 أيام المقبلة تشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يومي الثلاثاء 27 يناير والأربعاء 28 يناير 2026 على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن طقس الأيام المقبلة يشهد اضطراب الملاحة البحرية يوم الثلاثاء 27 يناير 2026 على بعض المناطق من سواحل (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية) وسرعة الرياح (40 إلى 60) كم/س وارتفاع الأمواج (2.5 : 3.5) متر.

وبينت أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح، من يوم الثلاثاء 27 يناير إلى السبت 31 يناير 2026 على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

