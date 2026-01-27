بعد تغييرات ملكية "تيك توك".. "UpScrolled" يجذب المستخدمين في أمريكا

يتجه عدد متزايد من مستخدمي تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة إلى تجربة منصات بديلة لمقاطع الفيديو القصيرة، في أعقاب حالة القلق التي أثارها تغيير ملكية التطبيق مؤخرا، وما تبعه من تساؤلات متزايدة بشأن الخصوصية وآليات التعامل مع بيانات المستخدمين، حيث برز تطبيق "UpScrolled" كأحد أبرز هذه البدائل.

ويأتي هذا التحول بعد فترة وجيزة من إتمام تيك توك إعادة هيكلة ملكيته في الولايات المتحدة في 22 يناير 2026، إذ جرى وضع عمليات المنصة داخل البلاد تحت إدارة كيان جديد يحمل اسم "TikTok USDS Joint Venture LLC".

وفي التوقيت ذاته تقريبا، أصدرت "تيك توك أمريكا" سياسة خصوصية محدثة، وهو ما دفع شريحة من المستخدمين إلى التساؤل بشأن مستقبل بياناتهم الشخصية وطبيعة استخدامها بعد التغييرات الأخيرة.

وتصاعدت ردود الفعل السلبية عقب مطالبة المستخدمين بالموافقة على الشروط المعدلة، مع انتشار مخاوف عبر الإنترنت تتعلق بإمكانية توسيع نطاق تتبع المواقع وممارسات مشاركة البيانات، إلى جانب القلق من الإشارات الواردة بشأن التعامل مع البيانات الشخصية الحساسة، وفقًا لتقارير إعلامية إمريكية.

وبعيدا عن قضايا الخصوصية، عبّر عدد من صُنّاع المحتوى عن استيائهم من مشكلات تقنية واجهوها داخل التطبيق، من بينها اضطرابات في خوارزمية خلاصة "For You"، تمثلت في عرض مقاطع فيديو غير ذات صلة أو مكررة، ومحتوى بلغات أجنبية غير متوقعة، فضلا عن تأخيرات في مراجعة المحتوى أدت إلى بقاء منشورات جديدة دون مشاهدات لفترات طويلة.

ودفعت هذه المخاوف والاضطرابات مستخدمين في الولايات المتحدة إلى التوجه نحو "UpScrolled"، وهو تطبيق لمقاطع الفيديو القصيرة طوّره صانع المحتوى الفلسطيني-الأسترالي عصام حجازي.

وتسوق المنصة نفسها باعتبارها تقدم خلاصة مبسطة، وتدخلات خوارزمية أقل، وعدم وجود "حظر خفي"، وهي مزايا يقول بعض المستخدمين إنها تعيد إلى الأذهان تجربة تيك توك في بداياته.

وكان تطبيق "UpScrolled" قد لفت الانتباه للمرة الأولى في عام 2025، بسبب تركيزه على حرية التعبير، وتشير المناقشات الأخيرة إلى أن معدلات التحميل قد تسارعت مرة أخرى.

وأظهرت النقاشات على منصتي "إكس" و"ريديت" ردود فعل متباينة، إذ توقع بعض المستخدمين تراجع تيك توك في ظل هيكل الملكية الجديد بقيادة الولايات المتحدة، بينما حذر آخرون من المبالغة في ردود الفعل، مستشهدين بتوقعات سابقة أحاطت بتغييرات ملكية منصات رئيسية أخرى.

وأدى ازدياد الإقبال على "UpScrolled" إلى إرهاق مؤقت في نظام التسجيل، ما تسبب في إبطاء عملية إنشاء الحسابات، وهو ما أقرّ به فريق التطوير، مؤكدا أن إصلاحات تقنية جارية لمعالجة المشكلة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاستياء من "تيك توك أميركا" سيترجم إلى نمو طويل الأمد لمنصات بديلة مثل "UpScrolled"، إلا أن هذا الارتفاع الأخير يسلّط الضوء على التدقيق المتزايد الذي تواجهه منصات التواصل الاجتماعي، وسط نقاشات مستمرة حول الخصوصية، والتحكم في البيانات، وخوارزميات المحتوى.