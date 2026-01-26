أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
كتب : محمد عبد الهادي
تصدر اللاعب رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد إخلاء سبيله على خلفية قضية التزوير.
وحكمت محكمة مستأنف جنايات الجيزة السبت الماضي، تأييد حبس رمضان صبحي لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، على خلفية التزوير بأحد المستندات الرسمية بمعهد أبو النمرس بالجيزة.
وظهر رمضان صبحي لأول مرة بعد إخلاء سبيله رفقة زميله ميدو، ونجله زين.
