أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)

كتب : محمد عبد الهادي

10:47 م 26/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    زين رمضان صبحي
  • عرض 11 صورة
    رمضان صبحي (3)
  • عرض 11 صورة
    رمضان صبحي (1)
  • عرض 11 صورة
    رمضان صبحي (1)
  • عرض 11 صورة
    رمضان صبحي (2)
  • عرض 11 صورة
    أول ظهور لرمضان صبحي بالبدلة الزرقاء (1)
  • عرض 11 صورة
    أول ظهور لرمضان صبحي بالبدلة الزرقاء (3)
  • عرض 11 صورة
    وصول الكابتن رمضان صبحي
  • عرض 11 صورة
    حبس رمضان صبحي
  • عرض 11 صورة
    حبس رمضان صبحي (1)

تصدر اللاعب رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز، حديث الوسط الرياضي المصري في الساعات الماضية، وذلك بعد إخلاء سبيله على خلفية قضية التزوير.

وحكمت محكمة مستأنف جنايات الجيزة السبت الماضي، تأييد حبس رمضان صبحي لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، على خلفية التزوير بأحد المستندات الرسمية بمعهد أبو النمرس بالجيزة.

وظهر رمضان صبحي لأول مرة بعد إخلاء سبيله رفقة زميله ميدو، ونجله زين.

"لازم يبطل كورة".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد

عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رمضان صبحي زين رمضان صبحي أزمة رمضان صبحي بيراميدز صورة رمضان صبحي

