"أخويا".. كهربا ينشر صورة جديدة له مع مؤمن زكريا

نشر محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي السابق، صورة جديدة له رفقة مؤمن زكريا نجم المنتخب السابق.

وشارك كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة من مكالمة فيديو له مع مؤمن زكريا وأرفق بها تعليق "أخويا".

جدير بالذكر أن كهربا فسخ تعاقده مع نادي القادسية الكويتي في الميركاتو الشتوي الجاري، ليصبح لاعبًا حرًا بدون نادٍ.

