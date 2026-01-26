مباريات الأمس
"أخويا".. كهربا ينشر صورة جديدة له مع مؤمن زكريا

كتب : محمد عبد الهادي

10:29 م 26/01/2026
    كهربا ورمضان صبحي
    كهربا ورمضان صبحي
    كهربا ورمضان صبحي
    كهربا
    امام عاشور وكهربا
    امام عاشور وكهربا
    محمود عبدالمنعم كهربا
    كهربا مع إمام عاشور في مران الأهلي (3)
    محمود كهربا يزور مران الأهلي (2)
    محمود كهربا

نشر محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي السابق، صورة جديدة له رفقة مؤمن زكريا نجم المنتخب السابق.

وشارك كهربا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورة من مكالمة فيديو له مع مؤمن زكريا وأرفق بها تعليق "أخويا".

جدير بالذكر أن كهربا فسخ تعاقده مع نادي القادسية الكويتي في الميركاتو الشتوي الجاري، ليصبح لاعبًا حرًا بدون نادٍ.

كهربا ومؤمن زكريا

"لازم يبطل كورة".. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل بمنشور جديد

عملاق ألمانيا يقتحم سباق التعاقد مع عمر مرموش

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود عبدالمنعم كهربا محمود كهربا كهربا مؤمن زكريا كهربا ومؤمن زكريا الأهلي

