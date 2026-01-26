"الإعلان خلال أيام".. الغندور يعلن تجديد عقد لاعب الزمالك
كتب : محمد عبد الهادي
زف الإعلامي خالد الغندور، بشرى سارة لجماهير نادي الزمالك، فيما يخص تجديد عقد أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.
ونشر الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "أحمد حمدي اتفق مع الزمالك على التجديد و تم الموافقة على شروط التعاقد و لم يتبقى إلا الإمضاء على العقد والإعلان خلال أيام".
وينتهي تعاقد أحمد حمدي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الرحيل مجانًا لأي فريق بنهاية الموسم.
وكان الزمالك قد نجح منذ أيام من تجديد عقد لاعب الفريق الشاب محمد السيد، لتستمر رحلته داخل جدران القلعة البيضاء 3 مواسم ونصف.
