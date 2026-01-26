أعرب ربيع ياسين عن حزنه الشديد للحالة التي يمر بها نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفريق يعاني من ظروف صعبة لم يعتد عليها جمهور القلعة البيضاء عبر تاريخه.

وتعادل فريق الزمالك مع المصري بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

وقال ربيع ياسين، خلال تصريحاته ببرنامج «الناظر» المذاع عبر قناة النهار، إن الزمالك يفتقد الكثير داخل صفوفه، موضحًا أن الصورة الحالية للنادي لا تليق بتاريخه ولا بمكانته الكبيرة في الكرة المصرية، مؤكدًا أنه لم يسبق له أن شاهد الزمالك بهذه الحالة من قبل.

وأضاف أن كرة القدم في مصر قائمة بشكل أساسي على قطبيها الأهلي والزمالك، معتبرًا أن منتخب مصر أيضًا يعتمد في قوامه الأساسي على لاعبي الناديين، وهو ما يعكس القيمة التاريخية والفنية للزمالك.

وأشار ربيع ياسين إلى أن الزمالك اعتاد دائمًا على وجود النجوم داخل صفوفه، مؤكدًا أن قصة النادي كبيرة وتتطلب وقفة جادة وحسابًا دقيقًا من جانب الإدارة، مع ضرورة مراعاة تطلعات جماهير الزمالك الأصيلة، التي وصفها بأنها لا مثيل لها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إنفاق الأموال على الصفقات وحده لا يكفي، مشددًا على أهمية التعاقد مع لاعبين يملكون الإمكانيات والشخصية التي تؤهلهم لارتداء قميص نادي الزمالك وتمثيله بالشكل اللائق.