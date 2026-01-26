مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري السعودي

النصر

- -
19:30

التعاون

الدوري السعودي

الاتحاد

- -
19:30

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

"حزين أوي لا يليق بتاريخه".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على ما يحدث في الزمالك

كتب : محمد خيري

12:01 م 26/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (8)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (9)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (7)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (6)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (3)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (4)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (5)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (2)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (10)
  • عرض 11 صورة
    الزمالك ضد المصري البورسعيدي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب ربيع ياسين عن حزنه الشديد للحالة التي يمر بها نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفريق يعاني من ظروف صعبة لم يعتد عليها جمهور القلعة البيضاء عبر تاريخه.

وتعادل فريق الزمالك مع المصري بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

وقال ربيع ياسين، خلال تصريحاته ببرنامج «الناظر» المذاع عبر قناة النهار، إن الزمالك يفتقد الكثير داخل صفوفه، موضحًا أن الصورة الحالية للنادي لا تليق بتاريخه ولا بمكانته الكبيرة في الكرة المصرية، مؤكدًا أنه لم يسبق له أن شاهد الزمالك بهذه الحالة من قبل.

وأضاف أن كرة القدم في مصر قائمة بشكل أساسي على قطبيها الأهلي والزمالك، معتبرًا أن منتخب مصر أيضًا يعتمد في قوامه الأساسي على لاعبي الناديين، وهو ما يعكس القيمة التاريخية والفنية للزمالك.

وأشار ربيع ياسين إلى أن الزمالك اعتاد دائمًا على وجود النجوم داخل صفوفه، مؤكدًا أن قصة النادي كبيرة وتتطلب وقفة جادة وحسابًا دقيقًا من جانب الإدارة، مع ضرورة مراعاة تطلعات جماهير الزمالك الأصيلة، التي وصفها بأنها لا مثيل لها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إنفاق الأموال على الصفقات وحده لا يكفي، مشددًا على أهمية التعاقد مع لاعبين يملكون الإمكانيات والشخصية التي تؤهلهم لارتداء قميص نادي الزمالك وتمثيله بالشكل اللائق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك ربيع ياسين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي له بمنتصف التعاملات
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي له بمنتصف التعاملات
بالصور- حريق هائل في أتوبيس سياحي بشرم الشيخ
أخبار المحافظات

بالصور- حريق هائل في أتوبيس سياحي بشرم الشيخ
مصدر بـ"الكهرباء" يكشف حقيقة مد سن المتقدمين لـ35 عامًا في التعيينات الجديدة
أخبار مصر

مصدر بـ"الكهرباء" يكشف حقيقة مد سن المتقدمين لـ35 عامًا في التعيينات الجديدة
قائمة بأبرز السيارات التي سيراها العالم خلال عام 2026.. تعرف على أسعارها
أخبار السيارات

قائمة بأبرز السيارات التي سيراها العالم خلال عام 2026.. تعرف على أسعارها
سوريا تتفق مع الأردن على استيراد 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا
شئون عربية و دولية

سوريا تتفق مع الأردن على استيراد 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين