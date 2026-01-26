مباريات الأمس
"ابن أصول".. الغندور يوجه رسالة قوية لحسام حسن بسبب ناصر ماهر

كتب : محمد خيري

11:48 ص 26/01/2026 تعديل في 11:53 ص
حرص الإعلامي خالد الغندور على توجيه رسالة خاصة إلى اللاعب ناصر ماهر، لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، أشاد خلالها بأخلاق اللاعب وموقفه من نادي الزمالك وجماهيره.

وأكد الغندور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن ناصر ماهر لاعب كبير يمتلك مهارات عالية وموهبة واضحة ورؤية مميزة داخل الملعب، مشيرًا إلى أن تصريحاته السابقة عقب انضمامه للزمالك، والتي وصف خلالها النادي بـ«نادي الأساطير»، عكست حبه الشديد للقلعة البيضاء، رغم الهجوم الذي تعرض له وقتها واتهامه بالتلميح ضد النادي الأهلي.

وأوضح الغندور أن التجربة الأخيرة أثبتت أن ناصر ماهر لاعب خلوق وعاطفي وابن أصول، حافظ على فضل نادي الزمالك الذي أعاده للأضواء، وهو ما ظهر بوضوح في رسالته الراقية التي ودّع بها جماهير النادي، والتي حملت مشاعر الاحترام والامتنان، مع وعد بالأمل في العودة مجددًا.

وأشار إلى أن قبول ناصر ماهر بالانتقال إلى نادي بيراميدز جاء في إطار تقديره للزمالك، خاصة وأن عائد الصفقة سيساهم في تخفيف الأعباء والأزمات المالية التي يمر بها النادي، معتبرًا أن رسالة اللاعب لجماهير الزمالك كانت نموذجًا يُحتذى به في الروح الرياضية والوفاء وصيانة العِشرة.

واختتم الغندور حديثه بتمنياته بالتوفيق لناصر ماهر في المرحلة المقبلة، معربًا عن أمله في انتهاء أزمته البسيطة مع المنتخب الوطني، كما وجّه رسالة إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مطالبًا إياه بفتح صفحة جديدة مع اللاعب، وتقدير اندفاعه العاطفي، مؤكدًا ثقته في قلب العميد الكبير وحبه وإخلاصه لمصر.

ناصر ماهر الزمالك بيراميدز خالد الغندور حسام حسن

