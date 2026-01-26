"شيكو بانزا مقضيها ومش كله ترقيص يا بيزيرا".. شوبير يطلق تصريحات نارية

"حزين أوي لا يليق بتاريخه".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على ما يحدث

أبدى الإعلامي أحمد شوبير تحفظاته على مستوى الثنائي الأجنبي شيكو بانزا وخوان بيزيرا، لاعبي نادي الزمالك، مؤكدًا وجود العديد من علامات الاستفهام حول أدائهما مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوبير إن لديه قناعة بإمكانيات شيكو بانزا الفنية، مشيرًا إلى أنه لاعب يمتلك مهارات عالية وقدرات كبيرة، إلا أنه لا يقدم سوى جزء محدود من مستواه الحقيقي، موضحًا أنه لا يشعر بأن اللاعب يؤدي حتى بنسبة 50% من إمكانياته داخل الملعب، قائلا: "بيقولوا عليه مقضيها".

وأضاف أن بعض الانتقادات الموجهة لشيكو بانزا تتعلق بسلوكه خارج الملعب، إلا أنه يرى أن إمكانياته الفنية لا غبار عليها، لكنها لم تُترجم بعد إلى أداء مؤثر مع الفريق.

وتطرق شوبير إلى الحديث عن خوان بيزيرا، مؤكدًا أن جماهير الزمالك في بداية ظهوره كانت متحمسة للغاية لإمكانياته، إلا أنه شدد منذ البداية على أهمية تقييم اللاعب من حيث الأداء الجماعي وليس الفردي فقط.

وأوضح أن بيزيرا يمتلك مهارات فردية واضحة، ويجيد المراوغة وتجاوز المنافسين، لكنه تساءل عن مدى فاعليته الهجومية مع الفريق، مؤكدًا أنه لا يرى حتى الآن الإضافة المطلوبة أو النهاية الإيجابية للهجمات قائلا: "الكورة مش كلها ترقيص بس"..

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك في حاجة إلى لاعبين يُحدثون الفارق داخل الملعب، وليس فقط أصحاب المهارات الفردية، من أجل تحقيق النتائج المطلوبة.