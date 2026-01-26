مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري السعودي

النصر

- -
19:30

التعاون

الدوري السعودي

الاتحاد

- -
19:30

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

"شيكو بانزا مقضيها ومش كله ترقيص يا بيزيرا".. شوبير يطلق تصريحات نارية

كتب : محمد خيري

01:49 م 26/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 10 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 10 صورة
    خوان بيزيرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبدى الإعلامي أحمد شوبير تحفظاته على مستوى الثنائي الأجنبي شيكو بانزا وخوان بيزيرا، لاعبي نادي الزمالك، مؤكدًا وجود العديد من علامات الاستفهام حول أدائهما مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال شوبير إن لديه قناعة بإمكانيات شيكو بانزا الفنية، مشيرًا إلى أنه لاعب يمتلك مهارات عالية وقدرات كبيرة، إلا أنه لا يقدم سوى جزء محدود من مستواه الحقيقي، موضحًا أنه لا يشعر بأن اللاعب يؤدي حتى بنسبة 50% من إمكانياته داخل الملعب، قائلا: "بيقولوا عليه مقضيها".

وأضاف أن بعض الانتقادات الموجهة لشيكو بانزا تتعلق بسلوكه خارج الملعب، إلا أنه يرى أن إمكانياته الفنية لا غبار عليها، لكنها لم تُترجم بعد إلى أداء مؤثر مع الفريق.

وتطرق شوبير إلى الحديث عن خوان بيزيرا، مؤكدًا أن جماهير الزمالك في بداية ظهوره كانت متحمسة للغاية لإمكانياته، إلا أنه شدد منذ البداية على أهمية تقييم اللاعب من حيث الأداء الجماعي وليس الفردي فقط.

وأوضح أن بيزيرا يمتلك مهارات فردية واضحة، ويجيد المراوغة وتجاوز المنافسين، لكنه تساءل عن مدى فاعليته الهجومية مع الفريق، مؤكدًا أنه لا يرى حتى الآن الإضافة المطلوبة أو النهاية الإيجابية للهجمات قائلا: "الكورة مش كلها ترقيص بس"..

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك في حاجة إلى لاعبين يُحدثون الفارق داخل الملعب، وليس فقط أصحاب المهارات الفردية، من أجل تحقيق النتائج المطلوبة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوان بيزيرا الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك أحمد شوبير شيكو بانزا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ساعة يوم القيامة.. هل تقترب البشرية من كارثة؟
أخبار و تقارير

ساعة يوم القيامة.. هل تقترب البشرية من كارثة؟
أشرف زكي يكشف لـ"مصراوي" حقيقة تدهور حالة عادل إمام ونقله للمستشفى
زووم

أشرف زكي يكشف لـ"مصراوي" حقيقة تدهور حالة عادل إمام ونقله للمستشفى

وفاة شقيقة الفنانة ميمي جمال
زووم

وفاة شقيقة الفنانة ميمي جمال

مؤلف"وننسى اللي كان" يرد على تشابه أحداثه مع حياة ياسمين عبدالعزيز وشيرين
زووم

مؤلف"وننسى اللي كان" يرد على تشابه أحداثه مع حياة ياسمين عبدالعزيز وشيرين
بـ"فستان قصير".. 8 صور لـ بسمة بوسيل بأحدث ظهور والجمهور: "خاتم الزواج"
زووم

بـ"فستان قصير".. 8 صور لـ بسمة بوسيل بأحدث ظهور والجمهور: "خاتم الزواج"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل مستوى تاريخيا جديدا بمنتصف التعاملات