"لن ننساك".. الأهلي يحيي ذكرى وفاة العامري فاروق

أحيت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، اليوم الإثنين، الذكرى الثانية لرحيل العامري فاروق، وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة النادي، بنشر صورة للراحل مرفقة بتعليق: «لن ننساك».

ويوافق اليوم، 26 يناير، مرور عامين على وفاة العامري فاروق، الذي تميز بحضوره الدائم ودعمه المتواصل لفريق الأهلي في البطولات المحلية والقارية، وكان من أوائل الحاضرين في المباريات المهمة لتشجيع اللاعبين والجهاز الفني.

وينتمي العامري فاروق إلى عائلة لها تاريخ طويل مع الأهلي، حيث يُعد والده فاروق العامري أحد الرموز البارزة للنادي، وقدم خدماته في أكثر من منصب، مما جعل الانتماء للقلعة الحمراء جزءًا من تراث العائلة.