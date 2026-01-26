إعلان

حزب الله: الحرب على إيران قد تشعل المنطقة ولن نقف على حياد

كتب-عبدالله محمود:

05:51 م 26/01/2026

الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن الحزب لن يقف على حياد تجاه أي عدوان على إيران، مؤكدًا الحرب على طهران ستشعل منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي نظمه الأمين العام لحزب الله، اليوم الاثنين، تضامنًا مع إيران وتنديدًا بالإساءة للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وأكد قاسم، أن واجب حزب الله التصدي لتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن اغتيال الخامنئي، مشددًا على أن المساس به يعد اغتيال للاستقرار والوضع في المنطقة والعالم.

وأضاف الأمين العام لحزب الله: "نحن معنيّون بمواجهة هذا التهديد، ونعتبره تهديدًا لنا، ولدينا كامل الصلاحية لاتخاذ ما نراه مناسبًا للتصدي له".

وأشار الأمين العام لحزب الله، إلى أن أمريكا أقامت حربًا على إيران عبر العراق استمرت 8 سنوات، واستخدمت خلالها كل أنواع الأسلحة، وأنفقت الملايين لإسقاط إيران لكنها فشلت.

وذكر قاسم: "إيران صمدت في حرب الـ12 يومًا، واستطاعت، تحت قيادة الإمام الخامنئي، إفشال مشاريع أمريكا وإسرائيل".

وأوضح الأمين العام لحزب الله، أن الحرب على إيران هذه المرة قد تشعل المنطقة، مضيفًا: "لن نكون ممّن يُسهّل الخطوات، ولدينا أمل في تعطيلها، ومع الدفاع يبقى الأمل مفتوحًا على احتمالاتٍ كبيرة".

حزب الله نعيم قاسم لبنان

