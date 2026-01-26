إعلان

نتنياهو: المرحلة الثانية من اتفاق غزة نزع سلاح حماس وليس الإعمار

كتب : عبدالله محمود

05:28 م 26/01/2026

نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العثور على جثة آخر أسير إسرائيل "ران جويلي"، بعد استكمال عمليات التعرف على الهوية من قبل المركز الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو، في بيان اليوم الاثنين، إن العثور على جثة جويلي إنجاز غير مسبوق.

وأوضح نتنياهو، أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، هي نزع سلاح حماس وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح وليس إعادة إعمار.

ومن جانبها، دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الوسطاء والولايات المتحدة إلى إلزام إسرائيل بوقف خروقاته للاتفاق وتطبيق الاستحقاقات المطلوبة منه، مؤكدة أن الحركة زودت الوسطاء بالمعلومات اللازمة أولا بأول، بما أسهم في التمكن من العثور على جثمان آخر أسير.

قالت حركة حماس، في بيان اليوم الاثنين، إن العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي، تؤكد التزامها بكل متطلبات اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

وأضافت حماس، أنها ستواصل التزامها بكل جوانب الاتفاق ومنها تسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة وانجاحها، مؤكدة أن الخطوة تأتي ضمن التزام المقاومة باستحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق حيث أنجزت كل ما عليها من التزامات.

وشددت حماس، على ضرورة استكمال تنفيذ بنود الاتفاق بما يضمن فتح معبر رفح ودخول الإغاثة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وطالبت حماس من الدول الضامنة تحمل مسؤولياتها بضمان تنفيذ كل الاستحقاقات المعطلة من جانب إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو اتفاق غزة نزع سلاح حماس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في اختلاس أموال بنك الدم.. سجن أمين مخازن الصحة 5 سنوات وعزله من الوظيفة
حوادث وقضايا

في اختلاس أموال بنك الدم.. سجن أمين مخازن الصحة 5 سنوات وعزله من الوظيفة
تأثير مكملات أوميجا 3 على سكر الدم.. فائدة محتملة أم وهم شائع؟
نصائح طبية

تأثير مكملات أوميجا 3 على سكر الدم.. فائدة محتملة أم وهم شائع؟
بعد صفقة برشلونة.. لاعب جديد من الأهلي يقترب من الدوري الإسباني
رياضة عربية وعالمية

بعد صفقة برشلونة.. لاعب جديد من الأهلي يقترب من الدوري الإسباني
تحرك عاجل من نقيب المحامين بشأن أزمة نيابة النزهة
أخبار مصر

تحرك عاجل من نقيب المحامين بشأن أزمة نيابة النزهة
داوود ينتقد مناداة طارق الملا بـ"معالي الوزير" خلال مناقشة قانون الكهرباء
أخبار مصر

داوود ينتقد مناداة طارق الملا بـ"معالي الوزير" خلال مناقشة قانون الكهرباء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره