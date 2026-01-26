نتنياهو: المرحلة الثانية من اتفاق غزة نزع سلاح حماس وليس الإعمار

أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العثور على جثة آخر أسير إسرائيل "ران جويلي"، بعد استكمال عمليات التعرف على الهوية من قبل المركز الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية.

وقال نتنياهو، في بيان اليوم الاثنين، إن العثور على جثة جويلي إنجاز غير مسبوق.

وأوضح نتنياهو، أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، هي نزع سلاح حماس وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح وليس إعادة إعمار.

ومن جانبها، دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الوسطاء والولايات المتحدة إلى إلزام إسرائيل بوقف خروقاته للاتفاق وتطبيق الاستحقاقات المطلوبة منه، مؤكدة أن الحركة زودت الوسطاء بالمعلومات اللازمة أولا بأول، بما أسهم في التمكن من العثور على جثمان آخر أسير.

قالت حركة حماس، في بيان اليوم الاثنين، إن العثور على جثة آخر أسير إسرائيلي، تؤكد التزامها بكل متطلبات اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

وأضافت حماس، أنها ستواصل التزامها بكل جوانب الاتفاق ومنها تسهيل عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة وانجاحها، مؤكدة أن الخطوة تأتي ضمن التزام المقاومة باستحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق حيث أنجزت كل ما عليها من التزامات.

وشددت حماس، على ضرورة استكمال تنفيذ بنود الاتفاق بما يضمن فتح معبر رفح ودخول الإغاثة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وطالبت حماس من الدول الضامنة تحمل مسؤولياتها بضمان تنفيذ كل الاستحقاقات المعطلة من جانب إسرائيل.