"كان لازم يموت".. تأجيل محاكمة قاتل مهندس الإسكندرية (صور)

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة المتهم بقتل المهندس عبد الله الحمصاني إلى جلسة 29 مارس المقبل، وذلك لتعذر حضور المتهم من محبسه، ولحين ورود تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، تنفيذًا لقرار سابق بإيداعه مستشفى العباسية.



صدر القرار برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ، وعضوية المستشارين طارق الصيرفي، وشريف جبر، وعمر سليم، وسكرتارية أحمد يوسف، ليسدل الستار مؤقتاً على الفصل في القضية التي بدأت ببلاغ لقسم شرطة كرموز عن إطلاق نار في منطقة الموقف الجديد.



جريمة بالموقف



كشفت التحقيقات والتحريات الأولية أن المجني عليه، عبد الله أحمد الحمصاني، مهندس يعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات، قد لقي مصرعه في الحال إثر تلقيه أعيرة نارية من مسافة قريبة أطلقها المتهم بعد مشادة بينهما، قبل أن يفر الجاني هاربًا بسيارته من موقع الحادث.



تمكنت الأجهزة الأمنية لاحقًا من ضبط القاتل، وتبين أنه مهندس مقيم بدائرة قسم الدخيلة، وسبق إيداعه إحدى المصحات النفسية، وعثرت القوات بحوزته على السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.



صداقة وعداوة



أظهرت أوراق القضية أن علاقة صداقة قديمة جمعت الطرفين منذ أيام الدراسة، لكنها تحولت لعداوة إثر خلافات شخصية، بدأت بتعدي المتهم على زوجة المجني عليه بالسب والتشهير وتركيب صور مسيئة لها ونشرها عبر الإنترنت، مما جدد الخلافات رغم عقد صلح بينهما في نوفمبر 2024.



تفاقم الوضع بعدما تقدم المجني عليه بشكوى لوالد المتهم الذي قام بتعنيف ابنه، مما دفع الأخير للتخطيط للانتقام، حيث اعترف المتهم بامتلاكه محلًا للذهب وميراثاً عن والدته، مكنه من استئجار شقة قرب سكن الضحية وشراء سيارة وسلاح منذ سبتمبر الماضي للتحضير للجريمة.



اعترافات صادمة



سرد المتهم تفاصيل يوم الواقعة أمام النيابة، موضحًا أنه أدى صلاة العصر بمنزله ثم توجه لمقر عمل صديقه القديم، وانتظره على الرصيف المقابل حتى رآه فأطلق عليه الرصاص. واختتم اعترافاته ببرود قائلًا: "كان لازم يموت.. مش ندمان ومش فارق معايا حاجة بعد ما قتلته".

