عمرو زكي: الزمالك لو تعاقد مع ميسي لن ينجح في الظروف الحالية

أكد عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي المصري يعتبر المرشح الأبرز للتتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية خلال الموسم الجاري.

وقال زكي في تصريحات تلفزيونية إن المصري يتفوق على باقي المنافسين من حيث اكتمال القائمة وجودة الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن خبرات المدرب تلعب دوراً حاسماً في مشوار البطولة.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الأوضاع الحالية داخل القلعة البيضاء تجعل مهمة أي لاعب صعبة.

وأوضح نصاً: "حتى لو تعاقد الزمالك مع ليونيل ميسي فلن يتمكن من النجاح في ظل الظروف الراهنة"

واختتم زكي تصريحاته بتوجيه التحية لفريق الزمالك بعد الخروج بنتيجة التعادل أمام المصري، معتبراً أنها نتيجة إيجابية قياساً بالمعطيات الحالية