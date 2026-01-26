أكد محمد رشوان المحامي بالنقض، أن رمضان صبحي يتمتع بكامل حقوقه القانونية في الطعن على الحكم الصادر ضده أمام محكمة النقض.

وأوضح رشوان في تصريحات تلفزيونية أن الإجراءات القانونية لم تغلق بعد، وأن محكمة النقض في حال قبولها الطعن قد تعيد فحص القضية وتصدر حكماً مختلفاً عن الحكم السابق.

وأشار إلى أن المحامي شادي البرقوقي كان له دور بارز في التوصل إلى حكم بإيقاف التنفيذ بعدما ارتكزت المرافعة على الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية، موضحاً أن المحاكم غالباً ما تضع الوضع الاجتماعي للمتهم في الاعتبار، وتؤكد في حيثياتها عدم وجود نية أو توقع لتكرار الواقعة.

كما أثنى رشوان على الجهد الذي بذله المحامي أشرف عبد العزيز خلال مجريات القضية مؤكداً أنه ساهم بشكل مؤثر في الوصول إلى هذا الحكم، الذي يعد الأخف من حيث العقوبة مقارنة بالبدائل القانونية الأخرى التي كانت مطروحة.

وأضاف أن أشرف عبد العزيز آثر منح شادي البرقوقي الفرصة الكاملة لاستكمال القضية حتى نهايتها، مؤكداً أن الهدف الأساسي في مثل هذه الملفات هو تحقيق أفضل نتيجة قانونية ممكنة للموكل.

واختتم رشوان تصريحاته بالإشادة بموقف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تجاه رمضان صبحي.