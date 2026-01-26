مباريات الأمس
"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق

كتب : مصراوي

02:37 ص 26/01/2026
  عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    محمد النني وزوجته (2)
  • عرض 23 صورة
    محمد النني وزوجته (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (8)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (6)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (4)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (7)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (10)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (4)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (5)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (11)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (12)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (7)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (17)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (5)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (3)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (14)
  • عرض 23 صورة
    زوجة النني الثانية (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (15)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (5)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (2)
  • عرض 23 صورة
    زوجة محمد النني الثانية حنان المغربية (1)
  • عرض 23 صورة
    زوجة النني الثانية (2)

القاهرة – مصراوي

نشرت حنان المغربية، زوجة محمد النني لاعب نادي الجزيرة الإماراتي الحالي، صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت حنان في الصورة برفقة محمد النني، أثناء احتفالهما بعيد ميلادها الثالث والثلاثين، في أجواء عائلية مميزة.

ولاقت الصور تفاعلا واسعا من متابعيها، الذين أشادوا بجمال الصور و حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها.

وعلقت حنان على الصورة قائلة: "المثالية هي أعظم هدية في عيد ميلادي".

يذكر أن حنان رزقت بطفل من محمد النني، دون الكشف عن اسمه حتى الآن، وكانت قد أعلنت من قبل، عبر حسابها على "إنستجرام"، عقد قرانهما في 10 أكتوبر 2024.

النني زوجة النني الثانية حنان المغربية محمد النني صور زوجة النني الثانية

