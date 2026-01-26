طالب الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، الحكومة المصرية بضرورة إجراء مصالحة حقيقية مع المواطن، ليس لأنه غاضب بل لأنه "تعبان" بعد تحمله فاتورة برنامج الإصلاح الاقتصادي القاسي لمدة 10 أعوام.

وأكد الجلاد خلال حواره ببرنامج الحكاية على أم بي سي، مع عمرو أديب، أن المواطن استغنى عن مدخراته و"ذهب زوجته" لمواجهة التضخم والأسعار، إذ كان ينتظر انفراجة في عام 2026، إلا أن الحكومة فاجأته بقرارات تبدو وكأنها "تصحو من النوم لتنكد على الناس"، تحديدًا فيما يخص عدم إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، وأزمة وقف استيراد الهواتف المحمولة التي أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا.

وانتقد الجلاد، التعامل الحكومي مع الهاتف المحمول باعتباره "سلعة ترفيهية" أو مجرد جهاز للألعاب، موجهًا حديثه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي: "الموبايل أصبح وسيلة إنتاج مؤثرة في الاقتصاد المصري، ويعتمد عليه قطاع واسع من الشباب في العمل الحر وإدارة المشروعات وصناعة المحتوى".

وأشار إلى أن حرمان هؤلاء من أدواتهم المتطورة بدعوى توفير الدولار هو ضرب في مقتل لوسائل كسب العيش.

وتابع: الواقع يؤكد أن 90% من أعمال الشركات والصحافة تدار عبر هذه الهواتف، محذرًا من خلق سوق سوداء ومنح المهربين فرص ذهبية عبر غلق المنافذ الرسمية.

واستنكر الجلاد، غياب الرؤية في التعامل مع ملف المصريين بالخارج الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن، والذين أنقذوا الاقتصاد المصري بتحويلات بلغت 37 مليار دولار في عام 2025، ورغم ذلك لا يحصلون على أي امتيازات حقيقية عند عودتهم لوطنهم، مقارنة بدول أخرى مصدرة للعمالة تمنح مواطنيها إعفاءات جمركية على السيارات وأثاث المنزل بعد سنوات محددة من التحويل والعمل، متسائلًا عن المنطق الذي يدفع المغترب للاستمرار في التحويل عبر القنوات الرسمية إذا كان يشعر بأن بلده تعامله بـ "جباية".