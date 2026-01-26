مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري السعودي

النصر

- -
19:30

التعاون

الدوري السعودي

الاتحاد

- -
19:30

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

مفاجأة.. الزمالك يترقب خطاب جديد بإيقاف قيده.. ما التفاصيل؟

كتب : نهي خورشيد

01:21 ص 26/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    عبد الحميد معالي من مباراة الزمالك والجونة
  • عرض 16 صورة
    عبد الحميد معالي من مباراة الزمالك والجونة
  • عرض 16 صورة
    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك2
  • عرض 16 صورة
    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك1
  • عرض 16 صورة
    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك
  • عرض 16 صورة
    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك1
  • عرض 16 صورة
    عبدالحميد معالي
  • عرض 16 صورة
    عبدالحميد معالي
  • عرض 16 صورة
    عبدالحميد معالي
  • عرض 16 صورة
    عبدالحميد معالي
  • عرض 16 صورة
    عبد الحميد معالي
  • عرض 16 صورة
    عبد الحميد معالي
  • عرض 16 صورة
    عبد الحميد معالي
  • عرض 16 صورة
    عبد الحميد معالي
  • عرض 16 صورة
    عبد الحميد معالي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عن اقتراب نادي الزمالك من تلقي إخطار رسمي جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، يتضمن قراراً بإيقاف قيد اللاعبين على خلفية أزمة نادي اتحاد طنجة المغربي المتعلقة باللاعب عبد الحميد معالي.

وأوضح الغندور في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك سبق له التعاقد مع عبد الحميد معالي قادماً من صفوف اتحاد طنجة، قبل أن يقوم بفسخ عقده مؤخراً، دون سداد الأقساط المالية المستحقة للنادي المغربي.

وأضاف أن هذا الأمر دفع اتحاد طنجة إلى التقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالباً بحقوقه المالية عن الصفقة.

وأشار الغندور إلى أن القرار المنتظر قد يصدر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الأزمة وعدم التوصل إلى تسوية حتى الآن، ما يهدد بإضافة ملف جديد إلى قائمة القضايا المفتوحة التي يواجهها نادي الزمالك في الوقت الحالي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبد الحميد معالي الزمالك أخبار الزمالك الزمالك الآن إيقاف قيد الزمالك الزمالك اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصطفى شوبير يقدم واجب العزاء في والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
زووم

مصطفى شوبير يقدم واجب العزاء في والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
"قد تصدر حكما مختلفا".. رشوان يكشف مفاجأة قوية في قضية رمضان صبحي
رياضة محلية

"قد تصدر حكما مختلفا".. رشوان يكشف مفاجأة قوية في قضية رمضان صبحي
بـ"لوك جريء" أنابيلا هلال تخطف الأضواء في أحدث ظهور
الموضة

بـ"لوك جريء" أنابيلا هلال تخطف الأضواء في أحدث ظهور

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
أخبار مصر

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
الذهب يُسجل مستوى قياسيًا جديدًا فوق 5000 دولار للأونصة
اقتصاد

الذهب يُسجل مستوى قياسيًا جديدًا فوق 5000 دولار للأونصة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت