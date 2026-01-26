مفاجأة.. الزمالك يترقب خطاب جديد بإيقاف قيده.. ما التفاصيل؟

عمرو زكي: الزمالك لو تعاقد مع ميسي لن ينجح في الظروف الحالية

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق عن اقتراب نادي الزمالك من تلقي إخطار رسمي جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، يتضمن قراراً بإيقاف قيد اللاعبين على خلفية أزمة نادي اتحاد طنجة المغربي المتعلقة باللاعب عبد الحميد معالي.

وأوضح الغندور في تصريحات تليفزيونية أن الزمالك سبق له التعاقد مع عبد الحميد معالي قادماً من صفوف اتحاد طنجة، قبل أن يقوم بفسخ عقده مؤخراً، دون سداد الأقساط المالية المستحقة للنادي المغربي.

وأضاف أن هذا الأمر دفع اتحاد طنجة إلى التقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالباً بحقوقه المالية عن الصفقة.

وأشار الغندور إلى أن القرار المنتظر قد يصدر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الأزمة وعدم التوصل إلى تسوية حتى الآن، ما يهدد بإضافة ملف جديد إلى قائمة القضايا المفتوحة التي يواجهها نادي الزمالك في الوقت الحالي