"مفيش ببلاش".. الزمالك يصدم الجميع بعد عرض سيف جعفر

كتب : محمد خيري

09:00 ص 26/01/2026
أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي حسمت موقفها بشكل قاطع برفض رحيل أي لاعب من الفريق الأول بشكل مجاني خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون مشروطة بتحقيق عوائد مالية مناسبة تواكب قيمة اللاعبين وتساعد النادي في مواجهة التحديات المالية الحالية.

وأوضح المصدر أن جميع العروض المقدمة للاعبين تخضع للدراسة الدقيقة، في إطار حرص الإدارة على الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وضمان الاستقرار الفني، خاصة في ظل الاستحقاقات المحلية والقارية التي ينافس عليها الزمالك.

وشدد المصدر على أن حقوق النادي تمثل أولوية قصوى لدى مجلس الإدارة، مؤكدًا عدم التراجع عن تأمين أي صفقات سواء على الصعيد المالي أو الفني، بما يخدم مشروع الفريق ويعزز فرصه في المنافسة على منصات التتويج.

وأضاف أن إدارة الزمالك تسعى لتحقيق التوازن بين تلبية طموحات اللاعبين والحفاظ على مصالح النادي، بما يضمن استمرار الفريق في المنافسة بقوة وتحقيق الأهداف المرجوة خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك تلقى عرضا في الساعات الماضية، من نادي الأهلي القطري للتعاقد مع سيف جعفر، خلال الفترة الحالية ولكن دون مقابل مادي مع وضع بند 15% نسبة إعادة البيع.

