"بعد حسمها رسميًا".. 9 معلومات عن الروسي ميخائيل صفقة نادي سوهاج

كتب : محمد عبد الهادي

04:03 م 25/01/2026
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ميخائيل بوريسوف لاعب سوهاج
  • عرض 6 صورة
    ميخائيل بوريسوف لاعب سوهاج
  • عرض 6 صورة
    ميخائيل بوريسوف لاعب سوهاج
  • عرض 6 صورة
    ميخائيل بوريسوف لاعب سوهاج
  • عرض 6 صورة
    ميخائيل بوريسوف لاعب سوهاج

تصدر نادي سوهاج المشهد الرياضي المصري خلال الساعات الماضية، عقب إعلانه التعاقد مع اللاعب الروسي ميخائيل ضمن صفقاته الشتوية، في خطوة لافتة وغير معتادة لأندية دوري القسم الثاني.

وأثار التعاقد حالة من الجدل، خاصة أن استقدام لاعب أجنبي من روسيا يُعد أمرًا نادرًا على هذا المستوى من المسابقات.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات والأندية التي لعب لها اللاعب الروسي ميخائيل كالتالي:

اللاعب هو ميخائيل يوفجينيفيتش بوريسوف، من مواليد 16 فبراير 1993، ويبلغ من العمر 33 عامًا.

يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، كما يمكنه شغل مركز الظهير الأيمن.

انضم بوريسوف إلى صفوف نادي سوهاج في يناير 2026 في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لموسم ونصف، بعد خضوعه لفترة معايشة فنية وبدنية استمرت أسبوعًا كاملًا تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، قبل إتمام التعاقد بشكل رسمي.

وينتظر النادي حاليًا وصول البطاقة الدولية للاعب من أجل قيده والمشاركة في مباريات دوري القسم الثاني (ب).

وعلى الصعيد الدولي، سبق للاعب تمثيل منتخب روسيا تحت 17 عامًا في بداية مشواره الكروي.

وخاض بوريسوف عدة تجارب مع أندية روسية مختلفة، أبرزها نادي إس كيه إيه روستوف، الذي يُعد المحطة الأهم في مسيرته، حيث شارك معه في أكثر من 60 مباراة خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

كما لعب لنادي دينامو ستافروبول في فترتين، أبرزها بين عامي 2020 و2022، وارتدى قمصان أندية بيريسفيت بودولسك، ماشوك بياتيجورسك، وميتوس نوفوتشيركاسك، الذي شهد بدايته الاحترافية.

وكان آخر ظهور للاعب مع نادي سيمفروبول، حيث شارك في الدوري الممتاز بمنطقة القرم خلال موسمي 2024 و2025، قبل أن يحط رحاله في الملاعب المصرية عبر بوابة نادي سوهاج.

ميخائيل بوريسوف لاعب سوهاج نادي سوهاج اللاعب ميخائيل بوريسوف ميخائيل بوريسوف

