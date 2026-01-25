مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

المصري

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 0
16:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

مانشستر يونايتد

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
16:30

الجزائر

جميع المباريات

إعلان

صدقي يكذب ميدو بعد تصريحه المثير للجدل: لو حقيقية ما نكملش في كرة القدم

كتب : محمد خيري

02:43 م 25/01/2026 تعديل في 03:06 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أحمد حسام ميدو مع منتخب مصر 2006 (2)
  • عرض 6 صورة
    أحمد حسام ميدو (2)
  • عرض 6 صورة
    أحمد حسام ميدو (1)
  • عرض 6 صورة
    أحمد حسام ميدو (5)
  • عرض 6 صورة
    أحمد حسام ميدو (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفى حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر السابق، ما أثير من تصريحات مثيرة للجدل أطلقها أحمد حسام "ميدو"، واتهم فيها منتخب الفراعنة باستخدام السحر والزئبق الأحمر للتتويج بالبطولات، واصفًا تلك التصريحات بأنها "معلومات عارية تمامًا من الصحة".

وقال صدقي، في تصريحات لبرنامج "الكابتن" على قناة DMC: "الجميع زعلان من تصريحات ميدو، ولو كانت حقيقية كنا المفروض ما نكملش في كرة القدم دلوقتي".

وأضاف: "الإنجازات والتعب الذي توّج بالبطولات لا يجوز أن يخرج ميدو ويقول مثل هذه الأمور".

وكشف صدقي عن اتصال تلقاه من ميدو، قائلاً: "ميدو اتصل بي واعتذر عن الحديث عني في تصريحاته، وكذلك اعتذر عن التصريحات بشكل عام، هو لم ينفِ ما قاله، لكنه قدم اعتذارًا".

وتابع: "لم أحب الحديث في هذا الأمر، وأنا أحب ميدو على المستوى الشخصي وله مواقف محترمة معنا". وأوضح أن حتى عمال غرف الملابس الذين عملوا مع المنتخب أبدوا استيائهم من تصريحات ميدو.

وبشأن تصريح ميدو عن القميص رقم 5، قال صدقي: "هي شغلتي أدخل لميدو بالتيشيرت اللي هيلبسه؟". وأضاف: "ميدو كان بيتكلم عن أفكار كثيرة في دماغه، ويجب أن يعتذر للجيل كاملًا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو حمادة صدقي منتخب مصر أحمد حسام ميدو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مسنة تصدم 7 سيارات بعد الضغط على البنزين بدل الفرامل عند إشارة مرور | فيديو
حوادث وقضايا

مسنة تصدم 7 سيارات بعد الضغط على البنزين بدل الفرامل عند إشارة مرور | فيديو
غطاس الخير" يلبي النداء.. "الدولار" يقتحم بحر أبو الأخضر لانتشال فتاة منيا
أخبار المحافظات

غطاس الخير" يلبي النداء.. "الدولار" يقتحم بحر أبو الأخضر لانتشال فتاة منيا
محامي رمضان صبحي يكشف تحرك جديد بشأن إيقافه 4 سنوات
رياضة محلية

محامي رمضان صبحي يكشف تحرك جديد بشأن إيقافه 4 سنوات
خطة الزوجة وعشيقها.. كيف قُتل مهندس بترول بعد عودته من غربته؟
حوادث وقضايا

خطة الزوجة وعشيقها.. كيف قُتل مهندس بترول بعد عودته من غربته؟
سعر الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
أخبار البنوك

سعر الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي