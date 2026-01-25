"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري

"بعد حسمها رسميًا".. 9 معلومات عن الروسي ميخائيل صفقة نادي سوهاج

نفى حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر السابق، ما أثير من تصريحات مثيرة للجدل أطلقها أحمد حسام "ميدو"، واتهم فيها منتخب الفراعنة باستخدام السحر والزئبق الأحمر للتتويج بالبطولات، واصفًا تلك التصريحات بأنها "معلومات عارية تمامًا من الصحة".

وقال صدقي، في تصريحات لبرنامج "الكابتن" على قناة DMC: "الجميع زعلان من تصريحات ميدو، ولو كانت حقيقية كنا المفروض ما نكملش في كرة القدم دلوقتي".

وأضاف: "الإنجازات والتعب الذي توّج بالبطولات لا يجوز أن يخرج ميدو ويقول مثل هذه الأمور".

وكشف صدقي عن اتصال تلقاه من ميدو، قائلاً: "ميدو اتصل بي واعتذر عن الحديث عني في تصريحاته، وكذلك اعتذر عن التصريحات بشكل عام، هو لم ينفِ ما قاله، لكنه قدم اعتذارًا".

وتابع: "لم أحب الحديث في هذا الأمر، وأنا أحب ميدو على المستوى الشخصي وله مواقف محترمة معنا". وأوضح أن حتى عمال غرف الملابس الذين عملوا مع المنتخب أبدوا استيائهم من تصريحات ميدو.

وبشأن تصريح ميدو عن القميص رقم 5، قال صدقي: "هي شغلتي أدخل لميدو بالتيشيرت اللي هيلبسه؟". وأضاف: "ميدو كان بيتكلم عن أفكار كثيرة في دماغه، ويجب أن يعتذر للجيل كاملًا".