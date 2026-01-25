لاعب الأهلي يعلق على إنتهاء أزمة رمضان صبحي (صورة)

علق محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إنتهاء أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز.

ونشر محمد هاني مدافع النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة لرمضان صبحي مع ابنه وكتب عليها "الحمد لله".

وقضت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، بقبول استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة، وإيقاف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات، في القضية التي اتهم فيها بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

والجدير بالذكر أن إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب أرسل محامي النادي للدفاع عن رمضان صبحي خلال أزمته.