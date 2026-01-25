إعلان

بعد فيديو غياب الموظفين.. مديرية عمل كفر الشيخ تستقبل صاحب الواقعة

كتب : أحمد السعداوي

02:08 م 25/01/2026
استقبل الدكتور حسن هيكل، مدير مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، المواطن صاحب الفيديو المتداول الذي رصد غياب العاملين في مكتب عمل دسوق؛ للاستماع إلى شكواه والوقوف على ملابساتها.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العمل على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع ما يُثار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، وزير العمل.

ووجّه مدير المديرية بفتح تحقيق عاجل في الشكوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع تأكيد سرعة حلها في إطار أحكام القانون، وبما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف، ويعكس نهج الوزارة القائم على الشفافية واحترام المواطنين.

وتقدّم محمد النشرتي، صاحب الفيديو المتداول، الذي رصد غياب العاملين في مكتب عمل دسوق، بخالص الشكر والتقدير لمعالي الوزير محمد جبران، وزير العمل، وللدكتور حسن هيكل، مدير مديرية العمل بكفر الشيخ، مثمنًا سرعة الاستجابة، وحفاوة الاستقبال، وحسن المعاملة، والاستماع إلى شكواه بصدر رحب، والتوجيه الفوري بسرعة حلها.

وتؤكد وزارة العمل استمرارها في تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بكل جدية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وترسيخًا لسياسة الوزارة الهادفة إلى حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

